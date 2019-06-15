Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что эффект от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) исчерпан.
Влияние повышения ставки НДС на инфляцию исчерпано, — сказала глава ЦБ на пресс-конференции.
Поэтому ЦБ больше не ожидает отложенных эффектов повышения НДС.
Как ранее писал News.ru, Эльвира Набиуллина отметила, что темпы роста мировой экономики в условиях торговых войн замедляются, что может оказать влияние и на Россию. Кроме того, она добавила, что Центробанк будет учитывать влияние торговых войн как один из факторов, оказывающих воздействие на прогнозы и решения регулятора.