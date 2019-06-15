https://static.news.ru/photo/8d9ac8c4-8e9e-11e9-a61c-fa163e074e61_1024.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что эффект от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) исчерпан.

Влияние повышения ставки НДС на инфляцию исчерпано, — сказала глава ЦБ на пресс-конференции.

Поэтому ЦБ больше не ожидает отложенных эффектов повышения НДС.

Как ранее писал News.ru, Эльвира Набиуллина отметила, что темпы роста мировой экономики в условиях торговых войн замедляются, что может оказать влияние и на Россию. Кроме того, она добавила, что Центробанк будет учитывать влияние торговых войн как один из факторов, оказывающих воздействие на прогнозы и решения регулятора.