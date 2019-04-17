Далеко не каждый россиянин с доходом ниже среднего может позволить себе авиаперелёты, свидетельствует исследование банка «Русский Стандарт», с которым ознакомился News.ru. При этом для среднего класса и для людей с доходом выше среднего предпочтительным транспортом для путешествий, как правило, является самолёт. Россияне с низким доходом почти треть его тратят на еду (покупки в супермаркетах), хотя более обеспеченные сограждане направляют на это чуть более четверти своих доходов. Такая статистика весьма закономерна, поскольку независимо от уровня дохода у всех людей потребности приблизительно одинаковые, рассуждают эксперты.

Для россиян, доходы которых составляют от 20 до 30 тыс. рублей в месяц, авиаперелёты являются непозволительной роскошью, следует из результатов исследования «Русского Стандарта» (см. инфографику). Там проанализировали покупки населения РФ по банковским картам, изучив три показателя: средний чек, количество покупок на клиента и количество клиентов в разных группах (мужчины/женщины). При этом доход от 30 до 60 тыс. рублей в месяц считается средним, а доход от 60 до 90 тыс. — выше среднего.

Средний денежный доход на душу населения в России составляет 32 тыс. 322 рубля, говорится в ноябрьских материалах Росстата (более свежих данных статведомство пока не предоставляет). При этом средняя цена авиабилета на внутрироссийский перелёт составляет 11,2 тыс. рублей, а за рубеж — 22,4 тыс. рублей, оценивали в OneTwoTrip во втором полугодии 2018-го. Соответственно, путешествия «по воздуху» могут себе позволить лишь граждане с доходами от 30 тыс. рублей в месяц.

Сергей Булкин/News.ru

Если же финансовое положение человека или семьи хуже, то в среднем 30% мужчин и 31% женщин тратят свои деньги в первую очередь на супермаркеты. При этом на кафе и рестораны раскошеливаются только мужчины со средним и выше среднего доходами (6% и 3% соответственно). И только мужчины с низким доходом в 3% случаев направляют свои деньги на напитки.

В исследовании приведены данные по стране в целом, соответственно, накладывается влияние и географического фактора, отмечают в «Русском Стандарте». Например, в Москве доход выше среднего значительно больше, чем 30−60 тыс. рублей. А для небольших городов или в глубинке такой ежемесячный доход может быть значительно выше среднего.

«Разницу в поведенческих факторах мы можем увидеть в первую очередь в динамике доли супермаркетов в зависимости от дохода — она неуклонно снижается по мере роста дохода», — указывает представитель кредитной организации.

Кардинальные различия в финансовом поведении россиян должны появляться при уже значительно более высоком среднем доходе — от 150−200 тыс. рублей, но такая сумма не может считаться релевантной для всей России, добавляют в банке.

Полученный результат весьма логичен, убеждён финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Люди с высоким достатком и покупатели с доходом ниже среднего могут и не посещать разные магазины, но средний чек будет существенно отличаться. Однако в структуре трат можно найти и расхождения.

Именно на средний класс приходится основная доля оборота по картам, и люди со средним доходом, очевидно, тратят значительно больше, чем граждане с доходом ниже среднего. Что касается россиян, доход у которых выше среднего, продолжает финансист, то они многие траты зачастую совершают не сами — это могут делать как их близкие, так и помощники.