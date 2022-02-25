Звезда фильма «Освобождение»: у Украины нет никаких шансов победить Россию

Звезда киноэпопеи Юрия Озерова «Освобождение» о Великой Отечественной войне, фильмов «Горячий снег» и «Маленькая Вера» Юрий Назаров в беседе с NEWS.ru выразил уверенность в скорой победе России, осуществляющей специальную военную операцию в Донбассе. По мнению народного артиста РФ, у украинской армии нет никаких шансов победить Россию.

— После начала спецоперации в Донбассе западные страны ввели против России жёсткие санкции, в ответ наша страна готовит свой пакет мер. Лично вы боитесь экономических последствий?

— Я считаю, что России вообще ничего не стоит бояться. Я ведь дитя войны. 22 июня 1941 года Молотов сказал в обращении к советскому народу: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Так оно и случилось. И вот пока наше дело правое — а тут и думать нечего, сейчас наше дело тоже правое, — победа будет за нами.

Я бываю не во всём согласен с президентом Владимиром Путиным, но в данном случае абсолютно с ним солидарен. Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы наше дело оставалось правым и дальше, чтобы не разрушилась страна.

Восемь лет ВСУ бомбили, долбили своих же на глазах у всего «цивилизованного» мира, который на самом деле никакой не цивилизованный и не демократичный — он постоянно врёт.

Stringer/XinHua/Global Look Press

Они на Западе прекрасно знали, что мы голосовали за сохранение Советского Союза, а нам плюнули в харю, и «цивилизованный» мир это принял. Крым проголосовал за возвращение в Россию — тоже весь мир знал об этом и только делал вид, что не знает.

— Кто, на ваш взгляд, спровоцировал конфликт на Украине?

— Спровоцировали идиоты — бандеровская Украина и Америка, которая заварила всю эту кашу. Такое моё мнение.

Как можно спокойно смотреть на Аллею ангелов (мемориальный комплекс в память о детях, погибших в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины. — NEWS.ru)?! Какими надо быть бесстыжими, чтобы все эти годы не замечать жертв?

— Возможный уход президента Владимира Зеленского решит проблему?

— Нет! Какой уход Зеленского? Мы имеем дело с победой маразма в одной отдельно взятой стране. И что, неправда, что они сдаются сейчас? Им за что воевать — Украине?

— За землю, которую они считают своей.

— Вот пока они там на Украине не сообразят, что они Россия, что братья их — русские, а не американцы, всё будет продолжаться. А Америка давно делает их, как идиотов.

Сколько можно лизать зад этому самому «цивилизованному» миру? Но сейчас это закончится.

— Когда закончится?

— Я не пророк, но думаю, что скоро. Главное, что мы идём в правильном направлении. Враг, конечно, хитёр, бесстыж и нагл, но украинской армии нечего противопоставить российской. У нет шансов ни-ка-ких.