Юрий Дудь выпустил фильм о Камчатке

В фильме Дудь отправился кататься на сноуборде и показывает природные зоны полуострова. Журналист пообщался с местными жителями, сейсмологом Алексеем Озеровым и главой Петропавловска-Камчатского Константином Брызгиным.

Почему регион, который мог бы быть русской Исландией, пока совсем не Исландия? Почему люди — особенно молодёжь — продолжают отсюда уезжать? И только ли в климате дело? И главное: почему в России даже такие жемчужины остаются такими необустроенными? — говорится к описании к фильму.