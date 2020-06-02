Культура

Юрий Дудь выпустил фильм о Камчатке

16:03, 02 июня 2020
Фото: вДудь/YouTube

Российский журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал новый документальный фильм на своём YouTube-канале. Двухчасовой ролик рассказывает о Камчатке.

В фильме Дудь отправился кататься на сноуборде и показывает природные зоны полуострова. Журналист пообщался с местными жителями, сейсмологом Алексеем Озеровым и главой Петропавловска-Камчатского Константином Брызгиным.

Почему регион, который мог бы быть русской Исландией, пока совсем не Исландия? Почему люди — особенно молодёжь — продолжают отсюда уезжать? И только ли в климате дело? И главное: почему в России даже такие жемчужины остаются такими необустроенными?говорится к описании к фильму.

Как писал NEWS.ru, российский актёр Павел Деревянко стал героем нового выпуска шоу «вДудь». Актёр известен по фильму «Брестская крепость» и сериалу «Домашний арест».

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