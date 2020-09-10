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Лариса Долина и Филипп Киркоров
Культура

Экстравагантный образ: кто из звёзд пришёл на 65-летний юбилей Долиной

12:06, 11 сентября 2020 1 840
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

10 сентября джазовая и эстрадная певица Лариса Долина отметила своё 65-летие в кругу друзей и родных в одном из ресторанов Москвы. Ведущим мероприятия был Гарик Мартиросян.

На торжественный ужин пришли знаменитости и звёзды шоу-бизнеса: Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Александр Буйнов, Валерия и Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие.

Лариса Долина выбрала платье из струящегося шёлка синего цвета. Этот неоднозначный образ она дополнила тёмно-фиолетовой помадой.

Самые яркие снимки гостей и виновницы торжества — в фотогалерее NEWS.ru.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Лариса Долина и Николай Басков

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певица Лариса Долина, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Музыкант Игорь Бутман, певица Лариса Долина, Вячеслав Фетисов, его супруга Лада Фетисова

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Лариса Долина и Дмитрий Харатьян

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певицы Лолита Милявская и Лариса Долина

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Лариса Долина и Александр Панайотов

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Лариса Долина, певица Юлия Ковальчук и её супруг певец Алексей Чумаков

juliakovalchuk/instagram.com

Лариса Долина с внучкой Александрой и телеведущим Максимом Галкиным

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Лариса Долина и актриса Нонна Гришаева

grishaevanonna/instagram.com

Лариса Долина и Филипп Киркоров

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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