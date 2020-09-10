Экстравагантный образ: кто из звёзд пришёл на 65-летний юбилей Долиной

10 сентября джазовая и эстрадная певица Лариса Долина отметила своё 65-летие в кругу друзей и родных в одном из ресторанов Москвы. Ведущим мероприятия был Гарик Мартиросян.

На торжественный ужин пришли знаменитости и звёзды шоу-бизнеса: Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Александр Буйнов, Валерия и Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие.

Лариса Долина выбрала платье из струящегося шёлка синего цвета. Этот неоднозначный образ она дополнила тёмно-фиолетовой помадой.

Самые яркие снимки гостей и виновницы торжества — в фотогалерее NEWS.ru.