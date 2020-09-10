Экстравагантный образ: кто из звёзд пришёл на 65-летний юбилей Долиной

10 сентября джазовая и эстрадная певица Лариса Долина отметила своё 65-летие в кругу друзей и родных в одном из ресторанов Москвы. Ведущим мероприятия был Гарик Мартиросян.
На торжественный ужин пришли знаменитости и звёзды шоу-бизнеса: Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Александр Буйнов, Валерия и Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие.
Лариса Долина выбрала платье из струящегося шёлка синего цвета. Этот неоднозначный образ она дополнила тёмно-фиолетовой помадой.
Самые яркие снимки гостей и виновницы торжества — в фотогалерее NEWS.ru.
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Лариса Долина и Николай Басков
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певица Лариса Долина, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Музыкант Игорь Бутман, певица Лариса Долина, Вячеслав Фетисов, его супруга Лада Фетисова
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Лариса Долина и Дмитрий Харатьян
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певицы Лолита Милявская и Лариса Долина
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Лариса Долина и Александр Панайотов
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Лариса Долина, певица Юлия Ковальчук и её супруг певец Алексей Чумаков
juliakovalchuk/instagram.com
Лариса Долина с внучкой Александрой и телеведущим Максимом Галкиным
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Лариса Долина и актриса Нонна Гришаева
grishaevanonna/instagram.com
Лариса Долина и Филипп Киркоров
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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