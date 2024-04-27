«Я живу на разные страны»: где сейчас Александр Васильев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Васильев

Историк моды и бывший ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев давно не появлялся на светских мероприятиях и на телевидении. Как он живет, что известно о его личной жизни и позиции относительно СВО?

Где сейчас Александр Васильев

В социальных сетях историк моды делится с подписчиками фотографиями из путешествий по Европе. Например, недавно он публиковал снимок из Лиссабона и делился впечатлениями от экскурсий по городу и монастырю Жеронимуш. 27 апреля Васильев опубликовал фотографию из португальского курортного города Синтра, расположенного на склоне одноименной горы. Судя по снимкам, историк моды любовался архитектурой региона.

Кроме того, искусствовед является амбассадором приложения BELT — умного гардероба. По словам Васильева, идея этой программы заключается в том, чтобы дизайнеры, стилисты и представители модной индустрии могли делиться своими наработками.

В октябре 2023-го он рассказал, что регулярно останавливается на длительное время в Москве и Зеленоградске. В то же время он признал, что живет на несколько стран.

«Я живу на разные страны. У меня квартира в Москве, я продолжаю там часто бывать, и также у меня есть дом в Зеленоградске в Калининградской области, там тоже мне бывает очень уютно и жить, и работать», — сказал искусствовед YouTube-каналу «Мадонна Мур».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Александр Васильев

В декабре прошлого года Васильев провел лекцию для студентов МГУ. Сообщалось, что искусствовед ведет лекции в учебном заведении на постоянной основе. В Центре креативных индустрий, который относится к философскому факультету столичного университета, изданию подтвердили, что на распространившемся видео действительно запечатлен Васильев.

«Он ведет занятия на нашей программе. Видео, которое вы видели, настоящее. Было сделано недавно. В какой день точно, не могу сказать. Но это не подставное лицо», — сообщил представитель вуза.

Как Александр Васильев относится к СВО

После начала спецоперации на сайте литовского правительства было опубликовано открытое письмо от имени историка моды с критикой в адрес российской власти. Спустя время представители Васильева заявили, что он не имеет никакого отношения к представленному документу, так как руководство Литвы не согласовывало с ним текст.

В марте 2022 года историк моды покинул Россию и обосновался во Франции. Он попросил не связывать свой отъезд с эмиграцией и напомнил, что у него есть также литовский и французский паспорта.

Спустя время искусствовед вернулся в Москву, однако его работа на телевидении была приостановлена, поскольку Первый канал практически на год убрал из сетки вещания развлекательный контент. В столице Васильев посещал выставки и занимался проектами, которые связаны с индустрией моды.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом, когда Первый канал решил вернуть в эфирную сетку «Модный приговор», на место ведущего шоу пригласили стилиста Александра Рогова. Васильев пожелал успеха всем участникам проекта.

«Я уверен, что Александр Рогов обладает харизмой, профессионализмом и обаянием, необходимым для ведения программы „Модный приговор“. Очевидно и для него выбор не прост — ему придется отказаться от собственной программы на другом канале, кажется, СТС, но, надеюсь, Первый канал соблазнит его гонораром и значимостью!» — заявил тогда Васильев.

1 апреля 2024 года историк моды выразил мнение, что позиция журналиста Владимира Познера по отношению к специальной военной операции на Украине показывает, насколько он умен. В беседе с NEWS.ru экс-ведущий программы «Модный приговор» отметил, что телеведущий ушел в сторону, ничего не сказал и уехал в Париж. Васильев назвал Познера гением дипломатии.

Что известно о личной жизни Александра Васильева

65-летний искусствовед был женат в молодости, однако брак был фиктивным, о чем он рассказывал сам. Васильев взял в жены француженку Анну, изучавшую русский язык в МГУ, чтобы та помогла ему уехать во Францию. Выезд за границу был необходим искусствоведу по нескольким причинам. Во-первых, во Франции жила его главная любовь, эмигрантка Мария Лаврова. Во-вторых, Васильев хотел избежать военной службы в Афганистане.

Больше года Васильев после свадьбы пытался уехать в Париж, а когда наконец смог это сделать, узнал, что Лаврова вышла замуж за местного журналиста, родила ребенка. Тем не менее во Франции Васильев построил блестящую карьеру, приобрел трехкомнатную квартиру и обзавелся состоятельными клиентами.

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