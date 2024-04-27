Откровенные фото, дочь, США: где сейчас экс-невеста Козловского Ольга Зуева

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Данила Козловский и Ольга Зуева

Актриса Ольга Зуева поделилась в социальных сетях фотографией с дочерью от Данилы Козловского. Как она живет после расставания с одним из российских секс-символов, как сложилась ее личная жизнь?

Что известно о дочери Зуевой и Козловского

После продолжительного романа в конце 2019 года стало известно, что избранница актера беременна. В 2020 году в семье на свет появилась девочка по имени Ода Валентина. Из-за начавшейся пандемии коронавируса новоиспеченные родители решили какое-то время провести в США, после чего планировали вместе вернуться к творчеству.

Планам пары было не суждено сбыться. В сентябре 2020 года в Сети появилось видео, на котором, как пишет StarHit, «брюнет и блондинка, очень похожие на Данилу и Оксану, отдыхали вместе у Эгейского моря». Зуева же все это время находилась в Нью-Йорке вместе с дочерью, поэтому в СМИ вскоре стали распространяться слухи о разладе с Козловским. В апреле 2021 года Козловский признался, что расстался с актрисой.

«Я не готов говорить почему, не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так, как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду», — говорил актер в одном из интервью.

Как сейчас живет Ольга Зуева

Сейчас Зуева вместе с дочерью живет в Нью-Йорке. В США она работает сценаристом, продюсером и режиссером различных проектов. Например, в 2024 году она представила картину «Эскиз художника». Звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» также посещает благотворительные мероприятия.

Все свободное время Зуева проводит вместе с дочерью, а недавно опубликовала снимок с девочкой из цветущего парка. 36-летняя актриса предстала на снимке с естественным макияжем и распущенными волосами, она была одета в серый свитер-оверсайз с высоким горлом и черные легинсы. На руках Зуева держала Оду, одетую в сине-красное клетчатое платье. Обе «модели» выглядели счастливыми.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ольга Зуева

Актриса постоянно делится с подписчиками фотографиями. В СМИ активно обсуждают стройную фигуру Зуевой, которую она демонстрирует на снимках в купальниках. Например, в апреле она поделилась с подписчиками фото в монокини терракотового цвета, а в феврале показала себя в крошечном салатово-черном бикини.

В январе 2024 года Зуева снялась обнаженной. Актриса позировала на кровати, прикрывшись одеялом. Откровенные кадры она опубликовала в своих социальных сетях.

Как сложилась личная жизнь Зуевой после разрыва с Козловским

В марте 2023 года бывшая возлюбленная Козловского в своих социальных сетях намекнула на появление нового бойфренда. Тогда она поделилась с подписчиками серией снимков, которые были сделаны в последний месяц зимы. На кадрах Зуева позировала в разных местах Нью-Йорка с разными людьми: на прогулке с дочерью Одой Валентиной, у себя дома и в компании незнакомца.

На последней фотографии актриса предстала в объятиях мужчины, чье лицо и имя не стала раскрывать. На представленном снимке Зуева прижималась к мужскому плечу и улыбалась, глядя в камеру.

Поклонники знаменитости в комментариях предположили, что это ее новый бойфренд. По их мнению, на серьезность романа указывает и публикация фото, намекающая, что это отнюдь не интрижка, и знакомство молодого человека с дочерью. Подписчики Зуевой отметили, что бойфренд сопровождал мать и дочь на прогулке, что указывает на то, что актриса уже познакомила избранника с наследницей.

Читайте также:

Самойлова и Джиган поили дочь вином и пивом: лишат ли их родительских прав?

Убийство, инвалидность, развод: как живет Полежайкин из «Папиных дочек»

Кологривый против Янковских: чем закончился конфликт, «отменят» ли актера