Обида Рязанова, дружба с Орбакайте, кошки: как живет Светлана Дружинина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Светлана Дружинина

Создательница «Гардемаринов» Светлана Дружинина рассказала, что была в черном списке у народного артиста СССР Эльдара Рязанова. Чем она разгневала режиссера, как сейчас живет, что известно о ее личной жизни и работе?

За что на Дружинину обиделся Рязанов

По словам Дружининой, в начале ее актерской карьеры Рязанов пригласил ее на роль Клавы в фильм «Дайте жалобную книгу». Прочитав сценарий, артистке он «вроде бы» понравился, и девушка пришла на пробы, однако когда стала произносить текст своей героини, поняла, что не хочет этого делать.

«Первая картина — „За витриной универмага“, и теперь еще официантка! Отказалась. Вместо себя привела свою подругу замечательную актрису (Татьяну Гаврилову. — NEWS.ru), и она сыграла здорово! Но Эльдар Рязанов не забыл мой отказ. Вплоть до конца своей жизни я была занесена Рязановым в черный список», — призналась Дружинина в беседе с порталом «ПроЗвезд».

По словам режиссера, Рязанов не снимал ее, игнорировал, не разговаривал с актрисой. По началу Дружинина думала, что у него просто «скверный характер», но позже узнала, что «даже в „Кинопанораме“, которую вел автор многих советских комедии, она является нежелательной персоной».

«Поняла, что это больше, чем обида. Это уже месть. Только под конец жизни Эльдар Александрович наладил с нами отношения», — отметила Дружинина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Светлана Дружинина

С кем из «Гардемаринов» дружит Светлана Дружинина

В 1978 году актриса потеряла старшего сына Анатолия Мукасея. Он покончил жизнь самоубийством в 35 лет. Именно Анатолий должен был сыграть Никиту Оленева в фильме «Гардемарины, вперед!», но вместо него взяли Владимира Шевелькова. Дружинина осталась недовольна игрой артиста, критиковала его, и после съемок они разругались.

По признанию режиссера, она вычеркнула из своей жизни и Владимира Шевелькова, и Сергея Жигунова. При этом Дружинина сохранила теплые дружеские отношения с народным артистами РФ Александром Домогаровым и Дмитрием Харатьяном.

«Дима и Саша снимаются у меня почти бесплатно. По дружбе», — раскрыла секрет Дружинина.

Режиссер дружит и с принцессой Фике из фильма «Виват, гардемарины!» Кристиной Орбакайте. Сама певица рассказывала, что дружит с Дружининой «со времен „Чучела“ и „Гардемаринов“».

«Кристина — чудесный человек. Она играла Фике, когда стала жить с Володей Пресняковым, и Екатерину (императрицу Екатерину Великую в продолжении «Гардемаринов». — NEWS.ru) , когда вышла замуж за того чеченца (бизнесмен Руслан Байсаров. — NEWS.ru). Он ударил ее и разбил нос. Нам пришлось прибегнуть к некоторым процедурам, чтобы носик Кристины выглядел как у царицы», — раскрыла секрет Дружинина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Домогаров и Светлана Дружинина

Что известно о личной жизни Светланы Дружининой

88-летняя режиссер счастлива в браке с оператором народным артистом РФ Анатолием Мукасеем.

«Я всегда знала, что у меня будет муж на всю жизнь, семья и что я никому его не отдам», — призналась режиссер.

В последнем интервью Дружинина рассказала, что вместе с супругом перебралась жить за город. В своем частном доме в дачном поселке «Журналист» она планирует навести порядок, чтобы потом забрать из столичной квартиры двух кошек Дусю и Бессику.

«Наши кошечки очень породистые и избалованные. Любят идеальную чистоту, комфорт. А у нас на даче пока беспорядок. Надо довести до ума дом, сад, а потом уже везти животных», — объяснила кинематографист.

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