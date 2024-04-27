Последние новости шоу-бизнеса 27 апреля: Пугачева, SHAMAN, Лазарева, Цой

Фото: Татьяна Лазарева

Алла Пугачева, Татьяна Лазарева, Анита Цой, SHAMAN

Юрий Лоза назвал худшее наказание для Аллы Пугачевой, SHAMAN пригласили в «тюрьму для иноагентов», а Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) пожаловалась на безденежье после отъезда из России. Какие последние новости шоу-бизнеса 27 апреля?

Какое худшее наказание для Пугачевой

По мнению певца и композитора Юрия Лозы, худшим наказанием для народной артистки СССР Аллы Пугачевой будет забвение. Это произойдет, когда СМИ перестанут так часто упоминать имя Примадонны, отметил Лоза.

«Пугачева — израильская пенсионерка. Какое нам до нее дело? Самое страшное для любого артиста — забвение. Если вы перестанете ее пиарить, это и будет для нее худшее наказание», — заявил певец в беседе с aif.ru.

Лоза также назвал Пугачеву «отставной артисткой» и указал, что вокал исполнительницы «давно уже не тот». По словам Лозы, голос является инструментом, который надо беречь.

«Вот я пою абсолютно так же, как и 10–20–30 лет назад. Пугачева же — нет! Это совсем не та Алла Пугачева, что пела „Старинные часы“ или „Миллион алых роз“», — констатировал композитор, подчеркнув, что такой артистки, как Пугачева, «давно уже нет».

Кто пригласил SHAMAN в «тюрьму для иноагентов»

Шоумен Стас Барецкий, который, по его словам, приобрел особняк Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной Грязи, сообщил NEWS.ru, что хочет открыть там «частную тюрьму для иностранных агентов». По задумке экс-участника группы «Ленинград», знаменитости, получившие этот статус, будут петь патриотические песни и ставить спектакли. Он отметил, что задачей его «исправительного учреждения» станет не наказание, а перевоспитание.

«Воспитателями» патриотизма в этой «частной тюрьме» для артистов-иноагентов могут стать артисты SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Николай Расторгуев или Олег Газманов, указал Барецкий.

«Конечно, SHAMAN, я уже сейчас начну вести переговоры, контакты есть. Да любой желающий. Расторгуев, „Любэ“, Газманов. Но я не знаю, согласится ли он (Газманов. — NEWS.ru). Но я думаю, что согласится, деньги всем нужны», — заявил шоумен.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

На что пожаловалась уехавшая из России Лазарева

Актриса Татьяна Лазарева в разговоре с телеведущим Антоном Привольновым рассказала о трудностях, с которыми столкнулась за границей после отъезда из России. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

По словам Лазаревой, она испытывает финансовые трудности и страдает от проблем психологического характера за рубежом. Артистка признала, после отъезда из России зритель утратил к ней интерес.

Экс-супруга комика Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) описала это как серьезную депрессию, из которой она так и не смогла полностью выбраться. В новой среде Лазаревой пришлось столкнуться с финансовыми сложностями, и актриса подчеркнула, что адаптация к новым условиям была непростой, особенно с денежной точки зрения.

Что за завод хочет открыть Анита Цой

Певица Анита Цой рассказала, что планирует открыть небольшой завод по производству закруток. По словам артистки, в прошлом году она закатала и продала 37 тысяч банок.

«Но мы заранее стали готовиться к увеличению спроса. Поэтому и встал вопрос о появлении завода с профессиональным оборудованием. С его открытием количество банок вырастет в 20 раз», — рассказала она в беседе с teleprogramma.pro.

Цой уточнила, что предприятие должно быть запущено в тестовом режиме в июне, а уже в июле перейти к полноценной работе. Певица также поблагодарила своих коллег, которые приобретают ее закрутки. Цой упомянула, в частности, народного артиста России Филиппа Киркорова и исполнительницу Лолиту Милявскую.

«Благодарю своих коллег Люсю Чеботину, Дениса Клявера, Дмитрия Колдуна, Лолиту, Филиппа Киркорова и многих других за любовь к моей продукции. Их советы помогают мне дорабатывать и совершенствовать рецепты», — добавила она.

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