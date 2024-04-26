Похвала Шатунова, совет Сереги, дуэт: последние новости о SHAMAN 26 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

СМИ сообщили, что лидер группы «Ласковый май» Юрий Шатунов хвалил певца SHAMAN (Ярослава Дронова), а рэпер Серега дал ему совет о текстах песен. Каковы последние новости о певце?

За что Шатунов хвалил SHAMAN

Режиссер Александр Игудин рассказал, что Дронов сделал кавер на хит «Ласкового мая» «Седая ночь» еще при жизни Шатунова. Встретившись с Игудиным на юбилее Виктора Дробыша, певец попросил режиссера показать исполнителю «Розового вечера» запись видео с его исполнением.

«Я показал видео Юре, он так улыбнулся и сказал: „Если песня уже народная, пускай поет — поет здорово!“ Так что Юра при жизни одобрил и оценил, как SHAMAN спел „Седую ночь“», — поделился воспоминаниями Игудин в интервью «Русской теленеделе».

Именно по этой причине, по словам продюсера, во время работы над трибьютом памяти Шатунова в «Крокус Сити Холле» под названием «Здесь был Юра» выбор, кто исполнит «Седую ночь», даже не стоял.

«Мечта исполнить „Седую ночь“ со сцены у SHAMAN была давно, и Юра его, можно сказать, на это благословил», — добавил Игудин.

Какой совет Серега дал SHAMAN

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко) посоветовал Дронову изменить строчку одной из песен. По его мнению, SHAMAN необходимо исправить фразу «...и песню затянем» в песне «Встанем», поскольку эти слова несовместимы с высоким поэтическим посылом всей композиции. При этом хит «Встанем» Серега назвал шикарной песней.

«„Встанем“ — шикарная песня. Но строку „…и песню затянем“ я бы поправил, да простит меня Ярослав. Я уверен, что он старался. Но надо, чтобы кто-то посоветовал ему поправить эту строку, она в конкретном художественно-стилистическом контексте несовместима с высоким поэтическим посылом всей композиции», — высказался Серега в беседе с NEWS.ru.

Вместе с этим рэпер считает, что среди отечественных артистов хорошие патриотические песни пока исполняет только Дронов. Певец выразил мнение, что культурному пространству страны нужно еще дорасти до таких композиций. В этом случае, как отметил Серега, все упирается в историческое образование. Артист также не исключил, что со временем в России начнет зарождаться культура, отличная от коллективного Запада.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Рэпер Серега во время интервью интернет-изданию NEWS.ru

«Нельзя ведь авторам, которые десятилетиями творили по западническим лекалам, взять и набросить на себя враз этот ордынско-скифский пух и сказать, мол, теперь я патриот коллективного Востока. Наверное, потихонечку отмежевываясь от музыкальной культуры и вообще от культуры условного коллективного Запада, начнет зарождаться, появляться и формироваться что-то другое у нас. Опять же, на это нужно время», — надеется рэпер.

Будет ли Куртукова записывать дуэт с SHAMAN

Российская певица Татьяна Куртукова, получившая известность благодаря хиту «Матушка», в интервью блогеру Алене Жигаловой назвала неинтересным сравнение себя с SHAMAN. Исполнительница охарактеризовала исполнителя песни «Я русский» как талантливого артиста, но подчеркнула, что у них «разная энергетика». Куртукова призналась, что не думала о дуэте с SHAMAN.

«Это очень талантливый артист с красивым голосом, со своей авторской музыкой, что немаловажно. У него миллионы поклонников, и это оправданно. У нас схожие темы патриотки, но мы совсем разные, разная энергетика. У него патриотизм с мужской энергетикой, у меня — с женской. О дуэте с ним я не думала», — пояснила Куртукова во время шоу «Алена, блин!».

Вокалистка также добавила, что рада тому, что ее песня «Матушка» дошла до народа. Куртукова назвала своей миссией популяризацию народной культуры. Она призналась, что чувствует себя прекрасно в платке и в народном костюме.

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