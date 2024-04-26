Сериал с Янковским, жесткие диеты, бездетность: где сейчас Любовь Аксенова

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Любовь Аксенова

Актриса Любовь Аксенова недавно появилась на премьере сериала «Прометей», в котором сыграла одну из ключевых ролей. Что известно о новых проектах и личной жизни артистки, зачем она сидит на диетах?

Где сейчас Любовь Аксенова

24 апреля актриса вместе с Филиппом Янковским представили картину «Прометей» на 46-й Московский международный кинофестиваль, в рамках которого проходят эксклюзивные показы не только фильмов, но и сериалов.

Лента позиционируется шоураннерами как работа, выполненная на стыке жанров научной фантастики и детектива с элементами мистики. Как пишет РБК Life, в центре сюжета история бывшего сотрудника спецслужб Шапошникова (Филипп Янковский), который расследует старое дело об исчезновении самолета. Инцидент произошел еще в 1998 году, и все пассажиры считались погибшими, однако спустя 25 лет одному из них удается дозвониться до своей семьи.

К расследованию подключаются внимательная журналистка Анна (Любовь Аксенова), преподаватель физики Вадим (Дмитрий Чеботарев) и оператор-технарь Никита (Александр Алябьев).

В 2024 году с участием Аксеновой должно выйти еще четыре картины. Речь идет о продолжении российского многосерийного триллера «Жить жизнь — 2», в котором актриса сыграла главную роль, а также о таких лентах, как «Третий в постели», где у знаменитости также главная роль, «Преступление и наказание» (артистка предстанет в образе сестры Раскольникова) и «Майор Гром: Игра», где Аксенова исполнит роль Юли Пчелкиной.

Что известно о личной жизни Любови Аксеновой

Актриса счастлива в браке с Павлом Аксеновым. Любовь встретила будущего супруга в начале своего творческого пути, после съемок фильма «Шиповник». Молодые люди почти сразу же влюбились и уже спустя три месяца после знакомства решили пожениться.

Аксеновы состоят в браке с 2013 года. Актриса отмечала, что ее супруг заботлив и не ревнив. Аксенов поддерживает жену во время работы над сложными проектами, встречает ее после тяжелых смен и привозит термосы с чаем на премьеры.

В 2020 году актеры организовали повторную свадебную церемонию бракосочетания на Гоа. У Аксеновых пока нет детей. По признанию актрисы, Любовь «уважает» многодетные семьи, но пока что не торопится.

«Пугает будущее, неизвестность. Я могу измениться. Но в то же время есть уверенность, что все будет хорошо. Как бы там ни было, рождение ребенка — уже праздник», — рассказывала Аксенова в интервью Hello.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Любовь Аксенова с супругом Павлом

На каких диетах сидит Любовь Аксенова

В 2020 году актриса рассказывала во время прямого эфира с подписчиками, что предпочитает «вести натуральный образ жизни». По словам Аксеновой, она старается больше двигаться, пьет много воды, а витаминам в таблетках предпочитает суперфуды. Кроме того, на протяжении нескольких лет актриса и ее супруг являются вегетарианцами.

«Веганство стало для меня осознанным выбором. Я даже четко помню этот момент! На съемках сериала „Мажор“ в Петербурге у нас по расписанию был часовой обед. <...> Организму стало тяжело — хотя это не был так называемый кинокорм: уже тогда я просила заказывать мне что-то правильное, например рис, рыбу, супы. То ли все это было намешано, то ли не так приготовлено, но я поняла: моему телу сложно. <...> В результате я выбрала овощную диету — и втянулась. Мало того, я начала кайфовать», — рассказывала Аксенова в беседе с «Собака.ру».

В 2022 году в прокат вышел полнометражный фильм «Бывшие. Happy End», в котором актриса сыграла наркозависимую пациентку реабилитационной клиники. По словам Аксеновой, чтобы вжиться в роль, она начала голодать.

«Я где-то вычитала, что у зависимого человека есть внутренний диалог с веществом. <...> И мне стало интересно — а вот что бы я могла убрать из своей жизни, чтобы почувствовать то же самое? Чтобы у меня появился этот диалог. Ну, наверное, только еда — я же люблю поесть. Я сначала несколько дней голодала на воде. Потом я поняла, что я так долго не протяну. А мне было еще интересно посмотреть, как это будет развиваться на длительной дистанции. И я перешла на жидкое питание — это называется условное голодание. Это какие-то чаи травяные, ну то есть там целая методика — через какое-то время ты разбавляешь себе соки водой. Всё очень спокойно. Я начала сбрасывать вес — что мне тоже было на руку, потому что моя героиня должна быть худой. И одновременно с этим начало работать это состояние вечного желания поесть. И я постоянно ждала момента, когда я наконец смогу поесть», — рассказывала Аксенова в интервью Федору Бондарчуку для передачи «Кино в деталях».

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