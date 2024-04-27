«Я, как русский человек, остаюсь здесь»: куда пропал режиссер Юрий Быков

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юрий Быков

Недавно в России состоялась премьера фильма «Чайка» с Юрием Быковым в главной роли. Как сейчас живет режиссер, что он говорил об отъезде из России, почему решил вернуться?

Чем сейчас занимается Юрий Быков

В 2017 году Быков едва не ушел из кинематографа после критики, обрушившейся на него из-за шпионского сериала «Спящие». Благодаря поддержке коллег он продолжил работу. С тех пор он успел выпустить криминальные фильмы «Завод» и «Сторож», а также сериал «Ноль».

В мае 2023 года стало известно, что Быков начал снимать криминальный сериал «Лихие» по сценарию Олега Маловичко («Нулевой пациент», «Метод», «Склифосовский»). В ноябре продюсирующая сериал компания «Среда» объявила о завершении съемок в Карелии.

В феврале 2023 года в Берлине была представлена картина Быкова «Хозяин» с актером Артемом Быстровым в главной роли. Премьерный показ состоялся 9 ноября 2023 года на Женевском кинофестивале.

18 апреля текущего года в России состоялась премьера фильма «Чайка», который стал дебютной картиной режиссера Полины Лазаревой. Быков исполнил в этой ленте одну из главных ролей. По сюжету между двумя девушками и успешным писателем в кризисе среднего возраста образуется любовный треугольник. Все они страстно жаждут любви, но на пути к счастью стоит их собственная инфантильность. Запутавшись в своих мечтах, желаниях и фантазиях, они не замечают, во что превращается их реальная жизнь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юрий Быков

Что Быков рассказал об отъезде из России

После начала специальной военной операции Быков принял решение покинуть Россию и отправился в Армению. В интервью журналистке Лизе Лазерсон режиссер рассказал, что на мысль об отъезде его навел кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), переехавший в Латвию в марте 2022 года.

«Там была простая история. Долин позвонил мне и сказал, что обзванивает всех кинематографистов, и спросил, могу ли я записать что-то [пацифистское]. Может быть, даже помолчать или порассуждать. В общем, что-то в видеоформате. Я согласился, записал свое рассуждение и отправил ему. Через день-два это вышло, а потом я в соцсетях увидел пост, что Долин уехал навсегда», — поделился Быков.

По словам режиссера, в этот момент он написал Долину и спросил, нужно ли уезжать из России, на что получил положительный ответ. Быков признался, что опасался серьезных последствий после публикации его видео.

«Мне все время казалось, что вот сейчас постучат, или раздастся звонок, или еще что-то. Не скрою, с какими-то ребятами я разговаривал по этому поводу. Но никакой информации не было, и все сошлись на том, что почему бы и нет. Как говорится, все побежали, и я побежал. Я взял билет в Армению, прилетел туда. Я увидел, что для многих, кто переехал, все это было… Как будто они все вырвались в теплую страну, они все друг друга знают, и тут они в бегах, и все такие прогрессивные, и все друг друга обнимают, и в кафе танцуют. Да, много обсуждений, все расстроены происходящим, но в целом это такое вот веселое теплое сообщество людей», — рассказал режиссер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юрий Быков

Быков пробыл в Армении три недели, после чего вернулся. По его словам, он не видел смысла оставаться где-либо без стратегических профессиональных планов.

«Надо либо возвращаться обратно, либо пилить дальше, понимая, что, будучи режиссером, ты должен будешь иметь какую-то очень четкую позицию и никогда больше не вернешься в Россию. Я вернулся», — отметил Быков.

Он добавил, что выбор между «уезжать» и «остаться» в его случае носил скорее прагматический, а не этический характер. Режиссер указал, что некомфортно себя чувствует в «большом отрыве от России».

«И я это в Армении понял. Поэтому я для себя понял, что я работаю и делаю то, что я считаю правильным с точки зрения режиссуры здесь. Насколько это возможно. И независимо, насколько это возможно. А дальше посмотрим. И это было осознанно. Мне кажется, это правильное смирение — я, как русский человек, остаюсь здесь, но делаю то, что думаю», — констатировал Быков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юрий Быков

Чем известен Юрий Быков, личная жизнь

Юрий Быков — российский актер и кинорежиссер, продюсер, сценарист, обладатель многих кинопремий. Снял такие остросоциальные криминальные драмы, как «Майор», «Дурак», «Завод» и «Сторож». Кроме того, выступил в качестве режиссера первого сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли. Как актер Быков сыграл порядка 30 ролей.

Режиссер предпочитает не распространяться о личной жизни в СМИ и социальных сетях. В одном из интервью Юрий признался, что не стремится заводить семью, пока он сам несчастлив. Также сценарист отметил, что первые отношения случились у него поздно, в 18 лет, да и те были «не по любви».

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