Юрий Быков снимет сериал про нулевые

https://static.news.ru/photo/77ef8dcc-8199-11ea-9ca3-fa163e074e61_660.jpg Юрий Быков Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы. В картине с рабочим названием «Ноль» будет рассказываться о переменах, которые произошли в России за последние 20 лет.

Главный герой сериала — бывший следователь, который вышел из колонии после 8 лет заключения. Его сокамерник предложил ему найти людей, которые 20 лет назад убили его сына. Режиссёр заявил, что сериал будет сопоставлять нынешнее время и 90-е годы.

Когда в агонии уходили 90-е и наступала новая, казалось, светлая эра нулевых, — заявил Быков.

Премьера сериала запланирована на 2021 год на платформе «Кинопоиск HD».

Юрий Быков известен российскому зрителю по фильмам «Дурак», «Майор», «Завод», а также сериалу «Метод».

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