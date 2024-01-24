Я всегда буду против: как бы отреагировал Егор Летов на премию в честь себя

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Егор Летов

Депутат Виталий Милонов одарил мир очередным предложением — учредить патриотическую государственную премию имени Егора Летова и награждать ею рок-музыкантов. Чтобы понимать всю глубину карикатурности данного предложения, надо немного знать биографию музыканта и творчество «Гражданской обороны».

Кто такой Летов

Игорь Федорович Летов (Егор — творческий псевдоним), если рассказывать в двух абзацах то, что следует рассказывать в трех томах, — один из основателей панк-движения в России, поэт, абсолютно самобытный культовый музыкант. В данном случае «панк» — это именно классическое протестное движение, не имеющее отношения к продюсерству и коммерции, в отличие от тех же, например, «Короля и шута».

Тексты Летова являют собой большой пласт отечественной песенной поэзии. Это и привнесенная в нашу музыку «эстетика безобразного», отсылающая напрямую к Бодлеру, и фундамент из классической философии, и, главное, протестная этика.

Самое важное в протесте Летова — то, что носил он всегда не политический и не социальный характер, а экзистенциальный. То есть «Гражданская оборона» — это не про неприятие каких-то социальных или политический течений, а про неприятие мира в целом.

Взгляды Егора

В разное время Егор Летов делал разные, зачастую противоречащие друг другу заявления о своих политических взглядах. В определенный период дружил с Лимоновым и Дугиным, принимал участие в мероприятиях Национал-большевистской партии (НБП, организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована по решению суда). Но для Летова это было скорее сарказмом и игрой, о чем он упоминал в поздних интервью.

Потому что истинные свои политические воззрения он сформулировал сам: «Я всегда буду против».

И если можно представить что-то максимально далекое от Егора и того, что он делал, так это партийную политическую конъюнктурную премию.

Фото: Михаил Фомичев/ТАСС Егор Летов

Летов был, конечно, патриот в сегодняшнем, обостренном, понимании этого термина. Но он никогда не был ни государственником, ни человеком, готовым вписаться хоть в какую-то политическую систему. Более того, Егор Летов — автор одного из магистральных музыкальных произведений анархистского толка:

Ржавый бункер — твоя свобода,

Заколочена дверь крестом.

Полну яму врагов народа

Я укрою сухим листом.



Запрятанный за углом,

Забитый помойным ведром,

Добровольно зарытый в подвал,

Заранее обреченный на полнейший провал.



Я убил в себе государство.

И на мой взгляд, нет и не может быть большей насмешки над памятью Егора, чем учреждать официозную премию его имени. Идея эта противоречит всей сути того, что Летов говорил и писал всю жизнь.

Спасибо, Виталий Валентинович, насмешили.

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