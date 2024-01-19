Милонов заявил, что феминитивы должны быть признаны экстремизмом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Феминитивы и другие «сатанизмы» необходимо признать экстремизмом, по крайней мере в сфере грамотности, заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов. В комментарии для «Осторожно Media» парламентарий подчеркнул, что на государственном уровне необходимо «прекратить измывание над родной речью и русским языком».

Феминитивы, гомосексуалитивы и прочие «сатанизмы» должны быть признаны экстремизмом, как минимум в сфере грамотности, — сказал Милонов.

Депутат считает, что через лексику жителям страны навязывают «очередные эрзац-ценности». При этом они, по его словам, основываются на извращении сущности некоторых устойчивых понятий.

Ранее Верховный суд России счел феминитивы признаком принадлежности к движению ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Юристы обозначили их как «специфический язык» и приравняли его использование к участию в гей-парадах и нетрадиционным отношениям. Документ на 19 страницах стал частью одного из дел об административном правонарушении.

В нем говорится, что движение было создано в США «как часть политики ограничения рождаемости». Оно пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака, а его участников объединяет в том числе «специфический язык».