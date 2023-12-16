В Омске ответили на предложение экс-губернатора поставить памятник Летову В Омске заявили, что официальных обращений по установке памятника Летову не было

Фото: Наталья Чумакова - Архив Егора Летова/CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons

Егор Летов

Официальных обращений по установке памятника российскому рок-музыканту Егору Летову в Омске не было, сообщила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева изданию «Подъем». Таким образом она ответила на предложение экс-главы области Леонида Полежаева по увековечиванию памяти земляка, добавив, что «просто так» памятники не появляются, есть согласовательные процедуры и «во всем должен быть порядок».

На повестке памятник Летову сейчас не стоит. Насколько мне известно, официальных обращений по этому поводу не было, в том числе от бывшего губернатора, — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону бюст барона Врангеля простоял на территории кадетской школы лишь с 7 по 29 ноября. А затем был демонтирован под давлением многочисленных протестов.

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил, что бюст Врангеля в Ростове-на-Дону необходимо снести, так как он был установлен с целью раскола общества. При этом Ющенко подчеркнул, что эта цель уже была достигнута, так как ситуация вокруг памятника широко обсуждается в социальных сетях.

В конце октября в детском парке города Орлова в Кировской области установили памятник Иосифу Сталину. По мнению замглавы Росгвардии в ДНР полковника Александра Ходаковского, открытие памятника — досадное явление, так как это свидетельствует о том, что люди хотят жить бездумно, как при «вожде народов».