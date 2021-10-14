Эта музыка будет вечной: Бутусову исполнилось 60 лет

Вокалисту легендарной группы Nautilus Pompilius, фронтмену групп «Ю-Питер» и «Орден славы» Вячеславу Бутусову в эту пятницу, 15 октября, исполнилось 60 лет. Вячеслав Геннадьевич пел с участником легендарной группы «Кино» Юрием Каспаряном, сотрудничал с легендарным Борисом Гребенщиковым, снимался в легендарном фильме «Брат» Алексея Балабанова и написал к нему саундтрек, а в фильм «Брат-2» вошла его песня «Гибралтар-Лабрадор».

К юбилею легендарного Вячеслава Бутусова NEWS.RU подготовил небольшую фотоленту с яркими моментами из жизни выдающегося музыканта, заслуженного артиста Российской Федерации, обладателя ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и даже премии Ленинского комсомола, которую он получил, как ни смешно это звучит, за песни группы Nautilus Pompilius, тексты которой авторства Ильи Кормильцева, наверное, по степени эмоционального и интеллектуального накала можно поставить вместе с шедеврами Егора Летова и Виктора Пелевина.

Ну а пока всё идет по плану и Титаник плывет, хотя мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.