Эта музыка будет вечной: Бутусову исполнилось 60 лет

Вокалисту легендарной группы Nautilus Pompilius, фронтмену групп «Ю-Питер» и «Орден славы» Вячеславу Бутусову в эту пятницу, 15 октября, исполнилось 60 лет. Вячеслав Геннадьевич пел с участником легендарной группы «Кино» Юрием Каспаряном, сотрудничал с легендарным Борисом Гребенщиковым, снимался в легендарном фильме «Брат» Алексея Балабанова и написал к нему саундтрек, а в фильм «Брат-2» вошла его песня «Гибралтар-Лабрадор».
К юбилею легендарного Вячеслава Бутусова NEWS.RU подготовил небольшую фотоленту с яркими моментами из жизни выдающегося музыканта, заслуженного артиста Российской Федерации, обладателя ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и даже премии Ленинского комсомола, которую он получил, как ни смешно это звучит, за песни группы Nautilus Pompilius, тексты которой авторства Ильи Кормильцева, наверное, по степени эмоционального и интеллектуального накала можно поставить вместе с шедеврами Егора Летова и Виктора Пелевина.
Ну а пока всё идет по плану и Титаник плывет, хотя мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Егор Белкин, Юрий Шевчук и Слава Бутусов. Где-то в 80-х годах
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Вячеслав Бутусов, группа «Ю-Питер»
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III фестиваль Свердловского рок-клуба, октябрь 1988 года
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6 октября 1987 года, Nautilus Pompilius во Дворце культуры «Урал»
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Гарик Сукачёв и Вячеслав Бутусов, группа «Ю-Питер», Nautilus Pompilius
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Вячеслав Бутусов, группа «Ю-Питер» в Приоратском Парке, 2020 год
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Владимир Родионов/ТАСС
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Константин Кинчев, Вячеслав Бутусов, наши дни
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фестиваль «Петербург live», 2021 год
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Вячеслав Бутусов, посетивший Кинотавр со всей семьёй, 2021 год
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Вячеслав Бутусов
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