https://static.news.ru/photo/9bcf3c6e-3d0c-11ea-b3c2-fa163e074e61_660.jpg Егор Летов Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Работа музея лидера панк-группы «Гражданская оборона» Егора Летова в его омской квартире может начаться «через полтора-два года». Об этом сообщил директор фонда «Сияние» Сергей Попков.

Если всё пойдёт, как мы задумали, можно прогнозировать начало работы музея через полтора-два года, хотя работа ещё предстоит огромная, — рассказал Попков в эфире местного телеканала «12».

Главным экспонатом пространства, как ожидается, станет комната, где размещалась студия «ГрОб — Records». Там были записаны почти все диски группы «Гражданская оборона», а также проекта «Коммунизм», сольные альбомы Егора Летова, Янки Дягилевой, Дмитрия Кузьмина (Чёрного Лукича), Константина Рябинова (Кузи УО) и других представителей сибирского музыкального андеграунда.

В настоящее время основная задача — перевод трёхкомнатной квартиры в омской пятиэтажке, где жил и работал Егор Летов, из жилого фонда в нежилой. Для этого необходимо согласие других собственников квартир дома, которых сейчас опрашивают на этот счёт.

По словам Сергея Попкова и брата Егора Летова Сергея, единого мнения на этот счёт у соседей нет. К тому же необходимы дальнейшие разъяснения по отдельному входу в будущее культурное учреждение, планам благоустройства и формату работы.

Для этого активисты проекта «Добровольцы культуры» в рамках Общероссийского народного фронта организуют 23 января собрание собственников и всех заинтересованных лиц.

Как писал NEWS.ru, активисты из фонда «Сияние» предлагают превратить трёхкомнатную квартиру в хрущёвке на улице Петра Осминина на окраине Омска в музей Егора Летова. Эту инициативу поддержал писатель и создатель проекта «Добровольцы культуры» Захар Прилепин. Брат лидера «Гражданской обороны» Сергей Летов, являющийся собственником помещения, выражал готовность безвозмездно передать его под эти нужды вместо выкупа.