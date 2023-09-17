«Я твой преданный Орфей»: любовь Добронравова и Пахмутовой, мнения коллег Николай Добронравов умер на 95-м году жизни, поэта-песенника вспоминают коллеги

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Поэт Николай Добронравов и композитор Александра Пахмутова

Поэт-песенник Николай Добронравов умер на 95-м году жизни. Муж Александры Пахмутовой, с которой они прожили вместе более 60 лет, скончался после длительной и тяжелой болезни. Песни на его стихи много лет поет вся страна. Что известно о последних днях жизни Добронравова, его отношениях с супругой, и как поэта-песенника вспоминают коллеги по цеху – в материале NEWS.ru.

Творческий путь Добронравова

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде и получил образование в Школе-студии имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького. В начале своей карьеры он работал актером в кино, а затем переключился на написание песен. Добронравов снялся в эпизодах в двух фильмах – «Спортивная честь» и «Возвращение Василия Бортникова».

В 1950-х годах Добронравов служил в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ). Тогда же он занялся литературой. Вместе с коллегой по МТЮЗу Сергеем Гребенниковым Добронравов писал новогодние сказки, инсценировки и пьесы для детского и музыкального вещания Всесоюзного радио, а также пьесы для кукольных театров. В 1960 году в МТЮЗе состоялась премьера спектакля по их пьесе «Загорается маяк». В 1962 году по либретто Добронравова и Гребенникова в Куйбышевском театре оперы и балета (ныне Самарский академический театр оперы и балета) была поставлена опера композитора «Иван Шадрин». Кроме того, в качестве соавторов они выпустили повести для детей и юношества «Третий не лишний», «Скоро каникулы!» и другие.

В 1970 году Добронравов стал членом Союза писателей СССР. Он опубликовал ряд поэтических сборников, среди которых «Стихи и песни», «Созвездие Гагарина», «Светит незнакомая звезда», «Как молоды мы были».

Поэт-песенник был награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени (1984), «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней. Кроме того, Добронравов — лауреат премии Ленинского комсомола, Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры, премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства.

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Композитор Александра Пахмутова (в центре) с мужем поэтом Николаем Добронравовым (слева) и белорусским композитором Игорем Лученком (справа)

Как Добронравов относился к Пахмутовой

В 1956 году Добронравов женился на композиторе Александре Пахмутовой. Они познакомились благодаря детской радиопередаче. Туда Добронравова пригласили, чтобы он написал песню в союзе с начинающим композитором Пахмутовой. Поэт сразу же пригласил ее на свидание, а после они уже не расставались.

Пара прожила вместе больше 60 лет. В 2006 году супруги отметили 50-летнюю годовщину свадьбы. Добронравов ласково называл Пахмутову «Алей» и говорил, что их связывает главное — взгляды на добро и зло.

«Совершенно неосознанно я сочинил песню, посвященную Александре Николаевне. Ее блестяще исполнял Муслим Магомаев, в ней есть такие слова: «Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей». Нас с Алей очень многое объединяет, наши взгляды на жизнь, на добро и зло совпадают», — вспоминал Добронравов.

Поэт признавался, что даже после многих десятилетий вместе он хочет каждый день признаваться супруге в любви. За свою карьеру Пахмутова написала около 400 песен, преимущественно на стихи мужа. Среди наиболее известных композиций такие хиты, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и многие другие.

Музыку на стихи Добронравова также сочиняли композиторы Леонид Афанасьев, Евгений Мартынов, Константин Листов, Арно Бабаджанян, Аркадий Островский, Эдуард Колмановский. Песни на его стихи в разное время исполняли Сергей Лемешев, Георг Отс, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Поэт Николай Добронравов, композитор Александра Пахмутова и президент России Владимир Путин (слева направо,)

Что известно о смерти Добронравова

О смерти Николая Добронравова 16 августа сообщила «Экспресс газета». Позже новость подтвердили народный артист России Николай Басков, поэтесса Любовь Воропаева, а также дочь поэта Роберта Рождественского журналист Екатерина Рождественская. По данным СМИ, причиной кончины деятеля искусства стала тяжелая и продолжительная болезнь.

В окружении Добронравова рассказали MK.RU, что в последнее время поэт-песенник переживал непростые времена, поскольку не мог ходить. По данным источников MK.RU, он начал сдавать после того, как переболел коронавирусом. Поэт-песенник умер в реанимации.

Супруга Добронравова всегда была рядом с ним. В последнее время пара большую часть времени жила в санатории.

«Это лето там провели. Николай Николаевич находился под постоянным контролем врачей. Они делали все возможное. Но состояние не улучшалось. Николай Николаевич был в сознании: все понимал, общался. Но в конце лета началось ухудшение. Николай Николаевич находился в реанимации. В палату интенсивной терапии к нему никого не пускали, — рассказала приятельница семьи.

Telegram-канал Baza сообщает, что Добронравов вызывал скорую помощь за несколько дней до смерти. По информации канала, врачи предложили забрать его в больницу, но он отказался от госпитализации. По данным Baza, в ночь на 6 сентября Добронравову стало плохо, из-за чего он и вызвал врачей. Канал сообщает, что в тот же день он самостоятельно съездил в больницу в Москве и сдал анализы, после чего подтвердил намерение остаться дома.

Фото: Уткин Игорь/ТАСС Москва. Слева направо: спортивный обозреватель Николай Озеров, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов в Доме кино перед просмотром фильма режиссера Юрия Озерова «О спорт, ты - мир», 1981 год Фото: Уткин Игорь/ТАСС Москва. Слева направо: спортивный обозреватель Николай Озеров, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов в Доме кино перед просмотром фильма режиссера Юрия Озерова «О спорт, ты - мир», 1981 год Фото: Лизунов Юрий/ТАСС Москва. XX съезд Ленинского комсомола. Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов (в центре) среди делегатов съезда в перерыве между заседаниями, 1987 год Фото: Лизунов Юрий/ТАСС Москва. XX съезд Ленинского комсомола. Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов (в центре) среди делегатов съезда в перерыве между заседаниями, 1987 год Фото: Жуков Сергей/ТАСС Поэт Николай Добронравов, президент РФ Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова (слева направо), 2004 год Фото: Жуков Сергей/ТАСС Поэт Николай Добронравов, президент РФ Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова (слева направо), 2004 год Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Поэт Николай Добронравов и настоятель Сретенского мужского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов во время церемонии награждения народной артистки СССР Александры Пахмутовой орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Поэт Николай Добронравов и настоятель Сретенского мужского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов во время церемонии награждения народной артистки СССР Александры Пахмутовой орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени Фото: Илья Питалев/РИА Новости Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов на ее юбилейном вечере в Большом театре России, 2019 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов на ее юбилейном вечере в Большом театре России, 2019 год

Как Добронравова вспоминают коллеги

На песнях, автором которых был поэт Добронравов, воспитано не одно поколение жителей страны, по ним можно проследить ее историю и отношение людей к Родине, заявил в беседе с NEWS.ru певец, композитор, заслуженный артист России Ян Осин. При этом он отметил, что скромность Добронравова может служить примером для подражания.

«Я горжусь тем, что был лично знаком с Николаем Николаевичем, пою написанные им с Александрой Николаевной Пахмутовой песни. Буквально вчера мы записывали на канале «Культура» программу «Романтика романса», посвященную его 95-летию, даже Александра Николаевна могла приехать, но они уехали в санаторий. Мы ждали ее визита, было бы вдвойне приятно», — рассказал артист.

По его словам, песни на стихи Добронравова до сих пор остаются маяками, по которым можно посмотреть, как страна жила в 1960-е и 1970-е годы, какое было настроение у людей, какими они были искренними и настоящими, как любили Родину.

«Это зеркало, которым был Николай Николаевич, и отражало в своем творчестве все устремления советских людей разных национальностей — это, конечно, дорогого стоит. Он останется в памяти как очень скромный человек, который никогда особенно нигде не светился. Когда Александра Николаевна была за роялем, он находился либо на сцене, либо в зале. Этот творческий тандем, подаривший нам такое количество песен, — пример для подражания, каким должен быть человек в творчестве», — заключил исполнитель.

Певец Сергей Пенкин заявил NEWS.ru, что Добронравов был «глыбой и величиной». По его словам, ушла целая эпоха.

«Ушла из жизни такая глыба, величина. Добронравов, как и его супруга Пахмутова, всегда очень добрые, позитивные. Этот позитив сказывался на песнях. Все когда-то заканчивается, поэтому надо ценить и беречь при жизни многих артистов и композиторов. Жалко, уходит большая эпоха, остаются единицы», — сказал Пенкин.

Где похоронят Добронравова

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил, что Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в столице. Он также выразил соболезнования супруге артиста.

Читайте также:

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Николая Добронравова

Пахмутова стала вдовой: умер культовый поэт-песенник Николай Добронравов