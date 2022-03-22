«Всё посыпалось»: закончена ли карьера Чулпан Хаматовой в России

Покинувшая страну народная артистка РФ Чулпан Хаматова уже нашла работу в Латвии: её пригласил в труппу главный режиссёр Нового Рижского театра Алвис Херманис. Решение актрисы об отъезде из России стало сюрпризом даже для её коллег, которые были вынуждены спешно «спасать» проекты с её участием от закрытия. В ряд спектаклей «Современника» и Театра Наций, где играла артистка, уже ввели замены. Однако некоторые постановки пришлось временно снять с репертуара: спектакли «УтроВечер» и «Горбачёв» создавались «под Хаматову» и держались на ней. Судьба двух незавершённых кинопроектов актрисы — фильма «Подвиг» с Фёдором Бондарчуком и сериала «Горбачёв» с Евгением Мироновым — сейчас также неизвестна. Что будет со спектаклями, фильмами, фондом «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, как коллеги оценивают её поступок и закончится ли карьера актрисы в России после переезда в Латвию — ответы на эти вопросы в материале NEWS.ru.

Кто заменил Хаматову в Театре Наций и «Современнике»

Как рассказал NEWS.ru исполнитель главной мужской роли в спектакле «Враги. История любви» Сергей Юшкевич, Чулпан Хаматова не предупредила коллег об отъезде из России. Узнав о её решении, художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков предложил заменить Хаматову в этой постановке актрисе Светлане Ивановой, и та после трёх репетиций вышла на сцену в новой роли (Маши).

Как она это выдержала, не знаю. Света реально совершила человеческий и профессиональный подвиг: за столь короткий срок ввелась на главную женскую роль в сложную историю. И справилась очень достойно, отыграла спектакли 15 и 16 марта, — отметил Сергей Юшкевич.

По его словам, решение Хаматовой об отъезде из России ещё больше осложнило ситуацию в «Современнике»: в начале марта спектакль «Двое на качелях» был отменён из-за того, что играющая в нём актриса Кристина Орбакайте не смогла вовремя вернуться в страну в связи с санкциями, а постановку «Театрал» не показали зрителям из-за болезни актрисы Елены Яковлевой. Юшкевич отметил, что «всё посыпалось, надо было спасаться, и благодаря Свете Ивановой, которая буквально бьётся, чтобы театр не пострадал в это суровое время, мы нашли выход».

Театр «Современник» Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр признался, что неоднозначно относится к поступку Чулпан Хаматовой.

Я уважаю любую позицию Чулпан, мы вместе порядка 30 лет. Но считаю, что личное мнение артиста — не повод лишать зрителей, оплативших билеты, качественного вечера. Видимо, у Чулпан поменялись приоритеты и для неё гражданская позиция стала важнее профессионального долга. И то, что всё посыпалось в театрах, для неё имеет небольшое значение, — предположил артист.

Сергей Юшкевич добавил, что последние 10–15 лет «Чулпан жила своей обособленной жизнью». Отношения актрисы с театром он назвал нестабильными, пояснив, что «если спектакли вписывались в её жизнь, мы играли, а если не вписывались, то, например, спектакль „Враги. История любви“ мы не играли по году». А одну постановку, по словам Юшкевича, «Современник» по инициативе Хаматовой даже «похоронил».

«Скрытую перспективу» — спектакль про военных журналистов, который мы так взращивали и который сегодня всё актуальнее, мы из-за Чулпан похоронили. Я помню, как эта история возникла благодаря Чулпан, как она говорила, что спектакль посвящается в том числе памяти Анны Политковской, — заявления были громкие, сердечные. Мы играли спектакль два с половиной года, а потом всё «скисло», у Чулпан на него не было времени. Инициатива не играть спектакль исходила от Чулпан, — подчеркнул Сергей Юшкевич.

Что будет со вторым спектаклем «Современника» — «УтроВечер», где играли Чулпан Хаматова и хореограф Владимир Варнава, — пока не известно. Его показы должны были состояться в апреле.

В Театре Наций вместо Чулпан Хаматовой ввели Марину Александрову («Мастер и Маргарита») и Наталью Ноздрину («Рассказы Шукшина»). Спектакль «Горбачёв», в котором участвовали Хаматова и худрук Театра Наций Евгений Миронов, должен был состояться 24 апреля, но его отменили. Кто может выйти на сцену в роли Раисы Максимовны, в театре предположить не решились. Кстати, спектакль о первом и последнем президенте СССР поставил тот самый латвийский режиссёр Алвис Херманис, который предоставил работу Хаматовой в Риге после её отъезда из России.

«Никто не знает, что ждёт её впереди»

Остаётся неизвестной судьба сериала «Горбачёв» — идея его создания возникла у гендиректора онлайн-платформы ivi Олега Туманова после премьеры одноимённого спектакля. Съёмки с участием Миронова и Хаматовой должны были начаться весной 2022 года, появление проекта на экранах ожидалось в 2023-м. Туманов не ответил на звонки NEWS.ru, мы направили запрос в пресс-службу медиакомпании.

Другой проект с участием Хаматовой — фильм «Подвиг», где снялись Фёдор Бондарчук, Николай Фоменко, Александр Молочников — также под вопросом. Режиссёр Алексей Смирнов сообщил NEWS.ru, что картина, снятая при поддержке Минкультуры России, находится в стадии постпродакшена. Будет ли Чулпан Хаматова, сыгравшая женщину, которая спасает ребёнка и обезвреживает террориста, принимать участие в дальнейшей работе над фильмом и выйдет ли он на экран, Смирнов пояснить отказался, сославшись на условия договора со студией.

В беседе с NEWS.ru директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова заверила, что организация сделает всё возможное для продолжения работы в России после отъезда основательницы Чулпан Хаматовой. По её словам, что актриса будет помогать больным детям «как волонтёр, просто пока в удалённом формате».

Мы надеемся, что личное решение Чулпан никак не скажется на работе фонда. А наши благотворители, принимая решение о помощи, будут ориентироваться на нужды наших детей, наши принципы работы или результаты работы фонда, — добавила Екатерина Шергова.

Собеседники NEWS.ru затруднились спрогнозировать, как сложится дальнейшая карьера Чулпан Хаматовой в России. По мнению её друга режиссёра-мультипликатора Юрия Норштейна, «страна потеряла очень талантливую актрису». Сергей Юшкевич, в свою очередь, отметил, что «Чулпан сделала свой выбор. Что теперь ждёт её впереди, не знает никто — ни мы, ни она сама».