Волынец призвала лишить званий участников «голой» вечеринки Ивлеевой Волынец выступила за лишение почетных званий участников вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

После скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой следует рассмотреть вопрос о возможном отзыве званий «Заслуженный артист РФ» и «Народный артист РФ», такое мнение NEWS.ru высказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она напомнила, что это не первый случай вызывающего и порочащего поведения со стороны обладателей почетных титулов.

Чулпан Хаматова является народной артисткой РФ, и после ее выпада в отношении СВО и отъезда из России она сама предлагала, чтобы ее лишили этого звания. Она сказала, что для нее это позор и тягость. Когда такие личности владеют этим статусом, это дискредитирует данное звание и страну, — сказала Волынец.

Также Волынец предложила сформировать новый регламент, в соответствии с которым «подобные персонажи» не будут допускаться на мероприятия, где присутствует госзаказ или государственные деньги. По ее мнению, россияне могут просто бойкотировать участвовавших в вечеринке Ивлеевой звезд.

Граждане могут просто бойкотировать этих людей, не будут покупать билеты, перестанут смотреть видео. Ничего суперумного и важного, чего нельзя найти в других источниках, эти персонажи не выдают. Просто нужно это понимать. На Западе есть «культура отмены», когда бойкот поддерживается на государственном уровне, а на Западе проходят жесткие указания, как произошло с Джоан Роулинг, которая публично выразила сомнения, что трансгендерство это норма, — добавила Волынец.

Анастасия Ивлеева провела вечеринку по случаю своего дня рождения в столичном клубе Mutabor, куда пригласила Филиппа Киркорова, Лолиту, Диму Билана и других артистов. Дресс-код вечеринки обозначили как Almost Naked, то есть почти раздетые. Гости надели полупрозрачные костюмы или наряды, открывающие большую часть тела.

Позднее Ивлеева записала в Telegram-канале видео, в котором извинилась за скандал вокруг «голой» вечеринки. Она также заверила, что отправит выручку с продажи билетов на благотворительность. Телеведущая уточнила, что это является не «актом доброй воли», а единственным вариантом развития событий.