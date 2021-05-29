Во Франции опубликовали неизвестные письма Антуана де Сент-Экзюпери

https://static.news.ru/photo/3f9f7f5c-c114-11eb-9e17-96000091f725_660.jpg Антуан де Сент-Экзюпери Фото: Scherl/Global Look press

Французский издательский дом «Галлимар» опубликовал переписку автора «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери с художницей Консуэло Сунсин-Сандовал — музой и супругой писателя. Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности обнародовано около 170 ранее неизвестных широкой публике писем. Послания сопровождаются рисунками авторов. Именно в этой переписке у Сент-Экзюпери и родился замысел будущей известной на весь мир сказки.

Жил-был ребёнок, который однажды нашёл сокровище. Но оно оказалось слишком трудным для малыша, чьи глаза не могли его понять, а руки — удержать, и в итоге им овладела грусть, — так он обрисовал идею произведения в одном из посланий.

Наряду с публикацией писем на малой родине писателя — в Лионе — вновь заработала выставка «Маленький принц на планете людей».

Аллегорическая повесть-сказка «Маленький принц» была написана в 1942 году. Она переведена на сотни языков, а общий её тираж составляет более 200 млн экземпляров.

Ранее сообщалось, что сборник очерков Антуана де Сент-Экзюпери под названием «Планета людей» с автографом автора было решено впервые выставить на онлайн-аукционе в России. Среди лотов также значились первые издания «Маленького принца».