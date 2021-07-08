Вдова Меньшова разрыдалась на его похоронах

Вера Алентова не смогла сдержать слёз на церемонии прощания с мужем в Доме кино, передаёт корреспондент NEWS.ru. Вдова Владимира Меньшова разрыдалась у его гроба.

Юлия Меньшова, которая появилась в Доме кино до начала мероприятия и отдавала последние распоряжения, старалась сохранять самообладание и поддерживать мать. Дочь взяла Веру Алентову за руку, однако вдова не сдержала чувств и дала волю слезам. Сидя у гроба мужа и слушая слова соболезнования, которые произносили со сцены коллеги и друзья её мужа, Вера Валентиновна то и дело приподнимала большие тёмные очки, приспускала чёрную медицинскую маску и вытирала носовым платком набежавшие слёзы.

Веру Алентову, госпитализированную вслед за мужем из-за заражения коронавирусом, выписали из больницы лишь накануне похорон Владимира Меньшова. Всю ночь перед траурной церемонией с ней провела дочь Юлия Меньшова.

Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Россиянам он известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.

NEWS.ru ведёт прямую трансляцию церемонии прощания и похорон Владимира Меньшова.