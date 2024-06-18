В Сети завалили Адель гневными комментариями за платье от Юдашкина

Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Адель

Пользователи Сети раскритиковали британскую певицу Адель за платье от дома моды Валентина Юдашкина. В комментариях под фотографией исполнительницы в Instagram (деятельность в РФ запрещена) они написали, что таким образом знаменитость поддерживает конфликт на Украине. Вместе с тем некоторые пользователи похвалили наряд Адель, не упоминая его связи с Россией.

Российский дизайнер? Адель, ты одна из величайших певиц, но понимаешь ли ты, что ты поддерживаешь, надевая это платье? — написал комментатор.

Некоторые пользователи напомнили Адель, что Юдашкин создавал «российскую военную униформу». Они также спросили исполнительницу, спонсирует ли она конфликт. При этом значительная часть комментариев была написана на украинском языке.

Адель выступила в платье от Юдашкина на концерте в Лас-Вегасе. Отмечается, что наряд создавался на протяжении двух месяцев. Главным условием от стилистов исполнительницы было создать платье в черном цвете. Вдохновению послужил образ из последней коллекции от-кутюр 2024, показанной в Дубае на Неделе моды. Команда дизайнеров уточнила, что работа была долгой и кропотливой.