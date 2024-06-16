Популярная британская певица выступила в платье от Дома моды Юдашкина Адель выступила на концерте в Лас-Вегасе в платье от Дома моды Юдашкина

Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Адель

Популярная британская певица Адель выступила на концерте в Лас-Вегасе в платье от Дома моды Валентина Юдашкина, рассказали «Известиям» в пресс-службе компании. Отмечается, что наряд создавался на протяжении двух месяцев.

В пресс-службе отметили, что главным условием от стилистов исполнительницы было создать платье в черном цвете. Вдохновению послужил образ из последней коллекции от-кутюр 2024, показанной в Дубае на Неделе моды.

Для Адель мы внесли некоторые изменения в модель и создали новое платье для певицы. После долгой кропотливой ручной работы отправили платье команде в Америку, — отметили в Доме моды.

Ранее певица Клава Кока в рамках седьмой музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» поделилась секретом своего образа. Артистка рассказала, что надела платье коллекции от-кутюр Валентина Юдашкина. По ее словам, наряд был создан в 1999 году. Она рассказала, что платье создано вручную. Кроме того, Кока заявила, что собиралась на светское мероприятие около двух часов.

Юдашкин скончался 2 мая 2023 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием — раком почки. Модельера похоронили на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.