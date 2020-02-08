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Продюсер Федерико Альварес и студия Lionsgate нашли постановщиков новой версии культового ужастика «Техасская резня бензопилой».

Как сообщил портал Variety, новой версией слэшера займутся Энди и Райан Тохиллы. Ранее они сняли триллер «Раскопки».

По словам, Альвареса, Тохиллы идеально походят для проекта, и их версия фильма будет «жестокой, захватывающей и извращённой». Он добавил, что над сценарием к «Техасской резне» уже работает Крис Томас Девлин, но не раскрыл деталей сюжета.

Оригинальная картина 1974 года рассказывала о группе путешественников, которые в техасской глубинке становятся жертвами семейства каннибалов и маньяка с бензопилой.

Ранее NEWS.ru писал, что режиссёр «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер скончался на 75-м году жизни в штате Калифорния