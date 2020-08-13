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В Казани начала работу радиостанция о татарской культуре

10:25, 14 августа 2020
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Радиостанция «Тартип» (в переводе с татарского «Порядок») начала работу в городе Казань. Вещание открылось 14 августа в FM-диапазоне на частоте 93,1.

Программы станции нацелены на популяризацию национальной культуру республики Татарстан, а также дают в эфир ретро-музыку.

Наша цель — передача всего прекрасного, что у нас было, будущему поколению, и популяризация того хорошего, что у нас есть сегодня,цитирует «Татмедиа» слова главного редактора станции Ризали Исмагиловой.

Как писал NEWS.ru, 1 и 2 августа в России впервые состоялся фестиваль подкастов. Организаторы мероприятия под названием «Слыш» провели лекции, круглые столы и питчинг новых проектов.

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