В России пройдёт первый фестиваль подкастов

https://static.news.ru/photo/63f1b9e6-c693-11ea-aed3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России впервые состоится фестиваль подкастов. Мероприятие под названием «Слыш» пройдёт 1 и 2 августа.

Организаторы проведут лекции, круглые столы и питчинг новых проектов, говорится на сайте. В мероприятии примут участие около 70 авторов онлайн-программ.

Российский подкастинг — это пока что‑то странное и не слишком известное: вроде подкасты есть, но как их искать? Кто их аудитория? Как зарабатывают авторы? О чём они мечтают? И как они вообще выглядят?! Нам хочется, чтобы про подкасты (и подкастеров) стало понятнее — поэтому мы придумали этот фестиваль, — заявили продюсеры.

Мастер-классы на фестивале подойдут как для самих подкастеров, так и для тех, кто только хочет начать этим заниматься, а также для простых слушателей.

Как писал NEWS.ru, американская актриса Деми Мур запустит подкаст, посвящённый женским фантазиям и теме спасения брака. Авторами выступили актриса Дженнифер Бессер и режиссёр Шана Фест.