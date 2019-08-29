https://static.news.ru/photo/d84175a6-ca41-11e9-b840-fa163e074e61_660.jpg Людмила Танасенко Фото: ludmila_tanasenko/instagram.com

Создательница мультфильма «Муми-тролль и комета» Людмила Танасенко умерла на 74-м году жизни. Художник-постановщик скончалась после продолжительной болезни.

Как сообщают «Известия» , Танасенко длительное время болела. Вечером 28 августа её состояние ухудшилось. Сиделка вызвала скорую помощь, однако спасти художника не удалось. На счету известного постановщика более 30 мультфильмов. Среди ни легендарные «Большой секрет для маленькой компании», «Волк и семеро козлят на новый лад», «Падал прошлогодний снег» и «Синичкин календарь».

Ранее News.ru писал, что советский и российский актёр Александр Числов скончался в больнице. Звезда сериала «Папины дочки» умер на 55 году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стало обострение пневмонии.