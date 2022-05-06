Умер писатель Сергей Дяченко

Фото Михаил Фомичев/ТАСС

Украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко умер на 78-м году жизни, говорится в сообщении издательства «Эксмо» со ссылкой на жену прозаика Марину Дяченко. Причина смерти не называется.

Ночью 5 мая стало известно об огромной утрате. Вдова Сергея, Марина Дяченко, сообщила о смерти мужа в возрасте 77 лет, — говорится в сообщении.

Дяченко жил в США, писал романы, повести, рассказы на украинском и русском языках. Он известен читателям по произведениям «Vita Nostra», «Масштаб», «Луч», а также по совместным работам с супругой.

По фантастическим романам Дяченко снято два фильма, в создании которых он принял участие. Автор выступил в качестве соавтора сценариев к фильму Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров» (2008) и картине Индара Джендубаева «Он — дракон» (2015).

Ранее в США умер писатель Юз Алешковский. Причины смерти не назывались. Писателю было 92 года.