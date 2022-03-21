В США умер писатель Юз Алешковский

В США 93-м году жизни умер советский и российский писатель Юз Алешковский. Об этом пишет РБК со ссылкой на его сына Алексея Алешковского. О дате и месте похорон сообщает позднее.

Да, в США. Не могу сказать пока [о месте и дате похорон]. Ему шёл 93 год, — сказал он.

Российский писатель и литератор Юз Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. Его настоящее имя — Иосиф Ефимович Алешковский. В разные годы он жил в Москве и Латвии. Литературным трудом он начал заниматься с 1965 года, а до этого работал на стройке и в аварийной службе.

Он был автором стихов, романов, повестей, песен и сценариев к детским и юношеским фильмам. В частности, он написал «Песню о Сталине», романы «Кенгуру», «Рука», «Карусель», а также повесть «Смерть в Москве»



С 1979 году Юз Алешковский постоянно проживал в США. Он был членом Русского ПЕН-центра — организации, которая объединяет поэтов, писателей и журналистов, работающих в различных литературных жанрах.

В 2011 году он стал лауреатом Немецкой Пушкинской премии.