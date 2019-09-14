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Венгерский писатель Дьёрдь Конрад ушёл из жизни 13 сентября в возрасте 87 лет.

Как рассказали члены семьи писателя, он долго и тяжело болел, передаёт Reuters .

Среди наиболее известных произведений автора — «Тяжёлый день», «Бал в саду» и «Соучастник». Книги Конрада были запрещены в Венгрии вплоть до 1989 года.

Как писал News.ru ранее, на индонезийском острове Бали скончался американский фотограф Чарли Коул. Ему было 64 года, на острове мужчина прожил более 15 лет. В 1989 году в КНР с балкона гостиницы «Пекин» Коул сделал фотографию, получившую название «Неизвестный бунтарь». На ней изображён мужчина, вынудивший колонну танков на площади Тяньаньмэнь в Пекине остановиться, встав перед ней. За этот снимок фотограф был удостоен премии World Press Photo.