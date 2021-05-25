Участники Radiohead создали новую группу

Участники британской рок-группы Radiohead — фронтмен Том Йорк и гитарист Джонни Гринвуд — создали новую группу. Несмотря на позитивное название The Smile, группа, судя по отрывкам первых выступлений, будет по настроению напоминать главный проект музыкантов. Состав новой группы назвали в Twitter-аккаунте фестиваля Live at Worthy Farm.
Третьим участником группы станет джазовый барабанщик Том Скиннер, играющий в группе Sons of Kemet. Кроме того, в новом проекте примет участие и многолетний продюсер Radiohead Найджел Годрич. У The Smile уже появился свой Twitter, где на данный момент два твита: лайн-ап из восьми треков на концерт и небольшой фрагмент выступления группы на онлайн-фестивале Live at Worthy Farm.
Radiohead в последний раз выпускали альбом пять лет назад. За это время Гринвуд и Йорк занимались саундтреками к фильмам, у Тома также вышел сольный альбом. Фанаты давно ждали чего-то нового от музыкантов, поэтому новость о новом проекте вызвала бурную реакцию. Некоторые, правда, до сих пор ждут музыки именно от Radiohead — судя по всему, пока поклонники не готовы попрощаться с любимой группой.
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