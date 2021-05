Участники Radiohead создали новую группу

https://static.news.ru/photo/41fe9410-bd66-11eb-94c3-96000091f725_660.jpg Фото: Alessandro Bosio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники британской рок-группы Radiohead — фронтмен Том Йорк и гитарист Джонни Гринвуд — создали новую группу. Несмотря на позитивное название The Smile, группа, судя по отрывкам первых выступлений, будет по настроению напоминать главный проект музыкантов. Состав новой группы назвали в Twitter-аккаунте фестиваля Live at Worthy Farm.

Our #LiveAtWorthyFarm SPECIAL GUESTS!



Thom Yorke, Jonny Greenwood & Tom Skinner - aka The Smile - with their debut performance as part of our 5-hour global livestream.



Tonight from 7pm BST (timed worldwide & Sunday screenings also available).



Tickets: https://t.co/QTGMwcTlhK pic.twitter.com/WYtubXEq7Z — Glastonbury Festival (@glastonbury) May 22, 2021

Третьим участником группы станет джазовый барабанщик Том Скиннер, играющий в группе Sons of Kemet. Кроме того, в новом проекте примет участие и многолетний продюсер Radiohead Найджел Годрич. У The Smile уже появился свой Twitter, где на данный момент два твита: лайн-ап из восьми треков на концерт и небольшой фрагмент выступления группы на онлайн-фестивале Live at Worthy Farm.

In case you missed it, you can catch it again today @glastonbury pic.twitter.com/N9t4M43lor — The Smile (@thesmiletheband) May 23, 2021

Radiohead в последний раз выпускали альбом пять лет назад. За это время Гринвуд и Йорк занимались саундтреками к фильмам, у Тома также вышел сольный альбом. Фанаты давно ждали чего-то нового от музыкантов, поэтому новость о новом проекте вызвала бурную реакцию. Некоторые, правда, до сих пор ждут музыки именно от Radiohead — судя по всему, пока поклонники не готовы попрощаться с любимой группой.

Ранее стало известно, что победители международного песенного конкурса «Евровидение-2021», участники итальянской группы Måneskin, захотели выступить в России. По планам, событие может состояться в рамках ближайшего концертного тура, который стартует в декабре.