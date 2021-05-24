Победители Евровидения Måneskin захотели выступить в России

https://static.news.ru/photo/d300c6be-bca7-11eb-a450-96000091f725_660.jpg Группа Måneskin Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

Победители международного песенного конкурса «Евровидение-2021», участники итальянской группы Måneskin захотели выступить в России. По планам, событие может состояться в рамках ближайшего концертного тура, который стартует в декабре, передаёт ТАСС.

Музыканты пояснили, что европейский тур планируется после выхода нового альбома в конце текущего года. Большой концертный тур будет включать в себя и Россию.

Евровидение в этом году прошло без особых сюрпризов. Как и предполагали букмекеры, победителями стали Måneskin с песней Zitti E Buoni. Выступление было запоминающимся, и хотя подача исполнителей явно на любителя, Måneskin смогли покорить зрителей, собрав 524 балла по итогам голосования. Рассуждая о Евровидении, Давид Дамиано, Виктория Де Анжелиз, Томас Раджи и Итан Торкио отметили, что не рассматривали конкурс как состязание, а просто попали в «струю настроения» и «здорово развлеклись».

Ранее певица Манижа, представлявшая в 2021 году Россию на Евровидении, раскритиковала победившую группу за скандал с наркотиками. Артистка подчеркнула, что у вокалиста Давида и у коллектива в целом «огромная фан-база подростков».

Напомним, что Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков во время эфира. Камеры запечатлели момент, где итальянец нагнулся к столу и как будто собирался что-то вдохнуть через нос.