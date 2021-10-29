Светлана Жильцова: Игорь Кириллов был номером один на ТВ, сейчас таких нет

Диктор советского ЦТ, экс-ведущая КВН и телефестиваля «Песня года» Светлана Жильцова рассказала в беседе с NEWS.ru об уникальном качестве скончавшегося на 90-м году жизни Игоря Кирилова. Она отметила, что Кириллов был «номером один на телевидении», и посетовала, что таких профессионалов, как он, сегодня на экране нет.

Игорь Кириллов сначала был моим коллегой, потом — художественным руководителем (дикторского отдела ЦТ. — NEWS.ru). Это немного другая профессия, но он состоялся и в ней. Потому что жил своим делом. У него было потрясающее, уникальное качество: что бы ни случилось, кто бы как ни ошибся, он всегда делал замечания дикторам очень тактично, интеллигентно и не обижал людей, — рассказала Жильцова.

Она добавила, что Кириллов был одним из немногих советских дикторов, которым руководство ЦТ разрешало работать в разных жанрах. Кириллов не только более 20 лет вёл главную информационную программу страны «Время», но и работал репортёром, вёл «Взгляд», вместе с Анной Шатиловой — трансляцию парадов 9 мая на Красной площади.

Игорь Леонидович был одним из немногих, кому позволяли и читать новости, и вести развлекательные передачи. Он мог вести всё! А уж в новостях Кириллов был номером один на телевидении, сейчас таких профессионалов, безусловных авторитетов на экране, увы, нет, — заключила Жильцова.

Кириллов умер в больнице 30 октября 2021 года. Как отмечается в сообщении Первого канала, где диктор работал консультантом до самой смерти, он стал «самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения». Причиной смерти Игоря Кириллова, по словам его коллеги Анны Шатиловой, стал коронавирус. Незадолго до заражения COVID-19 Игорю Кириллову ампутировали ногу.