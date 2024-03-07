Стало известно, выступит ли Орбакайте на концерте в Кремле ГКД: Орбакайте не выступит на праздничном концерте в Кремле 7 марта

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте не выступит на праздничном концерте в Кремле 7 марта, заявил NEWS.ru пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский. Участие артистки в мероприятии до последнего момента оставалось под вопросом.

Ее не будет. Орбакайте в концерте не участвует, — сказал Ярошевский.

В четверг, 7 марта, в Государственном Кремлевском дворце состоится праздничный концерт «Будьте счастливы всегда!». В канун Международного женского дня перед зрителями выступят Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Лев Лещенко, Олег Газманов, Люся Чеботина, Emin, группа Galibri & Mavik, Таисия Повалий, Сосо Павлиашвили, Наташа Королева, Зара, Алексей Воробьев, Ирина Дубцова, Жасмин, Ваня Дмитриенко и многие другие. Ярошевский сообщил NEWS.ru, что Валерий Меладзе и Филипп Киркоровне выступят на мероприятии. К тому моменту не было ясно, споет ли для зрителей Орбакайте.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Кристина Орбакайте попала в западню из-за своей матери Аллы Пугачевой и пытается усидеть на двух стульях. По его словам, дочь за мать не отвечает, но при этом нельзя полностью прекратить общение с Примадонной. По мнению Соседова, Орбакайте «ничем и никому не насолила».