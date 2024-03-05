NEWS.ru узнал, споют ли Меладзе, Орбакайте и Киркоров в Кремле на 8 Марта ГКД: Меладзе и Киркоров не выступят в Кремле в канун 8 Марта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Валерий Меладзе, Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров не выступят на праздничном концерте в Кремле 7 марта, заявил NEWS.ru пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский. По его словам, в мероприятии примут участие указанные в афише артисты.

Будут выступать те артисты, которые сейчас указаны в афише. Орбакайте, Киркорова не будет. Меладзе тоже, — сказал Ярошевский.

В четверг, 7 марта, в Государственном Кремлевском дворце состоится праздничный концерт «Будьте счастливы всегда!». В канун Международного женского дня перед зрителями выступят Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Лев Лещенко, Олег Газманов, Люся Чеботина, Emin, группа Galibri & Mavik, Таисия Повалий, Сосо Павлиашвили, Наташа Королева, Зара, Алексей Воробьев, Ирина Дубцова, Жасмин, Ваня Дмитриенко и многие другие.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Кристина Орбакайте попала в западню из-за своей матери Аллы Пугачевой и пытается усидеть на двух стульях. По его словам, дочь за мать не отвечает, но при этом нельзя полностью прекратить общение с Примадонной. По мнению Соседова, Орбакайте «ничем и никому не насолила».