Стало известно, что Кончаловский ни разу не видел внука Актриса Аринбасарова заявила, что Кончаловский ни разу не видел семимесячного внука

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Кончаловский

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Аринбасарова рассказала NEWS.ru, что сейчас крайне редко общается с бывшим мужем режиссером Андреем Кончаловским. По ее словам, периодически она отправляет экс-супругу фотографии внуков — детей их общего сына режиссера Егора Кончаловского. Аринбасарова отметила, семимесячного внука Марата, родившегося в январе 2023 года, Кончаловский еще ни разу не видел.

Сейчас мы общаемся с Андреем Сергеевичем крайне редко. Я ему посылаю фотографии внуков — сыновей Егора. Старшего Тимура Андрей Сергеевич уже видел, а вот младшенького Марата еще нет. Он родился в январе этого года, — рассказала Наталья Аринбасарова.

В марте 2023 года на сцене театра имени Моссовета в Москве состоялась премьера спектакля Андрея Кончаловского «Супружеская жизнь. Перестройка» по пьесе Ингмара Бергмана. Главную роль в постановке исполнила его нынешняя жена заслуженная артистка России Юлия Высоцкая.

«Супружеская жизнь. Перестройка» поставлена по мотивам «Сцен из супружеской жизни» Кончаловского. В театре Моссовета спектакль представлен с новым актерским составом. Партнером Высоцкой на сцене стал Алексей Розин, известный по роли в фильме «Нелюбовь».

«Перестройка» рассказывает о 20 годах совместной жизни семейной пары в России в 1990-х. На сцене появляется только два героя, в центре внимания оказываются их взаимоотношения, которые со временем изменились.

В январе 2023-го Кончаловский заявил, что у него в настоящее время не сформировалось никакого мнения относительно санкций, введеных против него президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом деятель искусств отметил, что с состраданием наблюдает происходящее в соседней стране. Он также добавил, что России и Украине суждено быть вместе и «прозрение неизбежно».