Советник Путина по культуре перечислил любимых современных писателей Советник президента Толстой назвал Водолазкина и Басинского любимыми современными писателями

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой

Праправнук Льва Толстого советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой открыл 3 июня VIII книжный фестиваль «Красная площадь», где рассказал о поддержке государством развития литературы в стране. В беседе с NEWS.ru Толстой назвал своих любимых современных писателей.

У меня много любимых современных авторов, в том числе это мои близкие друзья Евгений Водолазкин, Алексей Варламов, Павел Басинский. Это честные люди, настоящие писатели, блестяще владеющие русским словом, думающие, болеющие за всё, что происходит с нами и вокруг нас, — рассказал Владимир Толстой.

Он отметил важность роли писателей, которые «создают смыслы», в современном мире. Советник президента по культуре подчеркнул, что «наша страна и мир сегодня нуждаются именно в этом — в создании подлинных, понятных смыслов».

Поэтому литература поддерживается президентом, правительством и, главное, людьми. Нам очень нужны новые читатели, и они как раз воспитываются на таких фестивалях, как «Красная площадь», — заключил Толстой.

Ранее NEWS.ru подробно рассказал о программе и ключевых событиях VIII книжного фестиваля «Красная площадь», который проходит в Москве в 2022 году 3–6 июня. Более 400 отечественных издательств представят около 100 тысяч наименований в различных жанрах литературы. В самом центре столицы будут работать десятки площадок, где запланирована масса мероприятий: встречи с писателями, выставки, концерты, лекции.