Солист украинской группы Quest Pistols во время выступления упал со сцены вниз головой. Инцидент произошел на концерте в Кишиневе. Видео произошедшего публикует RT.
На кадрах видно, как музыкант, встав на колено на краю сцены, потерял равновесие и упал вниз головой.
О его состоянии информации не поступало.
Quest Pistols — украинская музыкальная и танцевальная группа. Она дебютировала в проекте «Шанс» на телеканале «Интер» в 2007 году.
Ранее сообщалось, что вокалист американской музыкальной группы Motley Crue Винс Нил во время выступления в штате Теннесси упал со сцены и получил повреждения. У него диагностировали перелом ребер.