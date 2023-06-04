Солист Quest Pistols упал со сцены вниз головой

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Антон Савлепов

Солист украинской группы Quest Pistols во время выступления упал со сцены вниз головой. Инцидент произошел на концерте в Кишиневе. Видео произошедшего публикует RT.

На кадрах видно, как музыкант, встав на колено на краю сцены, потерял равновесие и упал вниз головой.

О его состоянии информации не поступало.

Quest Pistols — украинская музыкальная и танцевальная группа. Она дебютировала в проекте «Шанс» на телеканале «Интер» в 2007 году.

Ранее сообщалось, что вокалист американской музыкальной группы Motley Crue Винс Нил во время выступления в штате Теннесси упал со сцены и получил повреждения. У него диагностировали перелом ребер.