Солист Little Big записал пародию на рекламу российских курортов

Солист русской панк-рейв-группы Little Big Илья Прусикин, известный как Ильич, записал пародию на рекламу российских курортов. Он прорекламировал несуществующий «отель „Ласточка“ на Лазурном берегу реки Обь». Ролик появился в его Instagram.

Фронтмен группы на фоне голубого неба с облаками предлагает гражданам России отдохнуть в Новосибирской области, пока выезд за границу затруднён, а отечественные курорты перегружены. Все детали ролика очень ироничны: плохой фотошоп, нелепая причёска, ужасные условия, которые подаются как высший класс, спецэффекты и монтаж из 2000-х.

Прусикин рекламирует «комфортабельный» автобус ЛиАЗ, который должен довезти гостей до места назначения. По пути он может сломаться, и приключения смогут начаться прямо в поездке — и это совершенно бесплатно, говорит Ильич. В санатории посетителей ждут номера с видом «на улицу», а ВИП-гостей — даже с душем и туалетом.

Примечательно, что ролик был записан почти шесть лет назад, но опубликован в Instagram в минувшие выходные. Пользователи сочли, что артист как никогда попал в точку.

Ранее сообщалось, что Little Big отказались от дальнейшего сотрудничества с танцором Дмитрием Красиловым, известным как Пухляш. Вокалист коллектива Антон Лиссов отметил: артист уже «хапанул своего».