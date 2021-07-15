«Штучный человек»: звезда фильма «Пыль» рассказал о Мамонове

Потрясающий был человек, совершенно особенный. Он был совершенно штучный человек. Такие люди штучные на свете. Последний раз мы виделись на «Шапито-шоу». В «Пыли» он мне запомнился как потрясающий актёр. Когда я в первый раз его увидел, не понимал, кто это такой. Уже после «Пыли», когда мы участвовали вместе в спектакле, я наслаждался работой с ним, — отметил Подольский.