«Штучный человек»: звезда фильма «Пыль» рассказал о Мамонове

Российский актёр Алексей Подольский, снявшийся вместе с Петром Мамоновым в фильме «Пыль», где исполнил роль Алёши, рассказал NEWS.ru о том, каким был артист.
Потрясающий был человек, совершенно особенный. Он был совершенно штучный человек. Такие люди штучные на свете. Последний раз мы виделись на «Шапито-шоу». В «Пыли» он мне запомнился как потрясающий актёр. Когда я в первый раз его увидел, не понимал, кто это такой. Уже после «Пыли», когда мы участвовали вместе в спектакле, я наслаждался работой с ним, — отметил Подольский.
Актёр и музыкант Мамонов скончался от коронавируса 15 июля. Почти две недели он провёл в больнице на аппарате ИВЛ. Чем запомнится зрителю Мамонов, ранее писал NEWS.ru.