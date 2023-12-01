Сафронов назвал патриоткой выступившую под украинским флагом Новикову Сафронов: эпизод с украинским флагом на концерте Новиковой произошел случайно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никас Сафронов

Российский художник Никас Сафронов в разговоре с «Утро.ру» назвал патриоткой выступившую в Москве под украинским флагом юмористку Клару Новикову. По его словам, демонстрация флага на одном из кадров видеоряда на сцене была случайностью, саму Новикову он назвал «порядочным и благородным человеком».

Клара — очень порядочный, трепетный и благородный человек. Она восторженная, в меру наивная, как и все творческие люди. Я уверен, что этот эпизод с украинским флагом произошел случайно. Она — патриот России. И, как многие, переживает из-за всего, что происходит сейчас в мире. И этот инцидент, скорее всего, просто случайное стечение обстоятельств, — пояснил Сафронов.

Ранее сообщалось, что Новикова выступила в Москве на украинском языке с флагом этой страны. Во время концерта артистка не только читала монологи, но и рассказывала о своем детстве, проведенном в Киеве. Периодически звезда говорила на украинском языке, а в какой-то момент на одном из изображений за ее спиной мелькнул сине-желтый флаг.



После этого в Сети стали активно обсуждать случившееся. На фоне поднявшейся волны осуждения артистка рассказала, что не знала о появившемся на ее концерте флаге Украины. Юмористка напомнила, что уже 50 лет живет в Москве. Новикова подчеркнула, что «очень благодарна России и тому, что состоялась здесь».