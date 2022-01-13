Режиссёр Сурикова опровергла слухи о заражении COVID-19

Режиссёр Алла Сурикова заявила, что не болеет COVID-19. Она «просто обследуется» в одном из медицинских учреждений Москвы, сообщает ТАСС. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что режиссёр была госпитализирована с коронавирусом.

У меня всё в порядке, я просто обследуюсь. Никаких проблем у меня нет, — рассказала кинематографист.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Сурикову экстренно положили в больницу. Автор идеи «Ералаша» якобы пожаловалась медикам на высокую температуру и кашель. Уже в больнице режиссёр сдала ПЦР-тест, который, по данным Mash, показал положительный результат.

Сурикова родилась 6 ноября 1940 года. Она училась на Высших курсах сценаристов и режиссёров у Георгия Данелии. Режиссёр сняла более 20 фильмов и сериалов, среди которых «Будьте моим мужем», «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов» и другие.

Ранее стало известно, что 85-летнего актёра Леонида Куравлёва экстренно прооперировали. Тест на коронавирус оказался отрицательным, однако углублённое обследование показало, что у артиста много сопутствующих заболеваний. Он не мог даже принимать пищу.