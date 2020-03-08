https://static.news.ru/photo/1ca1597e-61f4-11ea-a554-fa163e074e61_660.jpg Лариса Голубкина Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Президент Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с юбилеем. Актрисе исполнилось 80 лет.

Глава государства отметил её незаурядный талант и вокальные данные, которые востребованы и сегодня.

Человек неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, вы блестяще реализовали себя на актёрском поприще, подарили зрителям немало ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе, — говорится в поздравительной телеграмме, распространённой пресс-службой Кремля.

С юбилеем актрису также поздравил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Лариса Голубкина до сих пор работает в Театре армии. Артистка стала популярной ещё будучи студенткой — в 1962 году в возрасте 22 лет она исполнила роль Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Яна Рудковская приняла решение отказаться от празднования и вечеринки по случаю своего юбилея из-за коронавируса. После поездки во Францию ей пришлось остаться на двухнедельном карантине.