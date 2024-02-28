«Просто клиника»: кинокритик предрек провал ремейку «Бриллиантовой руки» Кинокритик Шпагин предрек ТНТ провал с ремейком «Бриллиантовой руки»

Фото: Russian Look/Global Look Press

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Ремейк советской кинокомедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» обречен на провал, потому что ничего не получится из перекладки старого сюжета на современность, заявил NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. Он напомнил, что у телеканала ТНТ уже были подобные опыты с другими фильмами, но все они, по его мнению, оказались неудачными.

Я плохо к этому отношусь. У меня была надежда на последний ремейк «Ивана Васильевича», что сделают прилично. Это все ужасно. Последняя «Ирония судьбы» — просто клиника. Ничего не получится. Идет мучительная перекладка старого сюжета на современность, но та реальность и нынешняя никак не корреспондируются. Юмор был замешен на той реальности, и нынешний юмор не работает, как и сюжет, а тогда работало, потому что сюжет был узнаваемым и оригинальным, — сказал Шпагин.

По мнению кинокритика, есть только одно условие успеха новой интерпретации «Бриллиантовой руки» — если полностью переложить весь сюжет и брать канву о контрабандистах с простаком. Однако, считает Шпагин, в таком случае это уже не ремейк.

Это хорошая фабула. Не мы ее придумали, ее придумали французы в 1960-е годы, фильм «Разиня». Но тогда получится уже не «Бриллиантовая рука» и не ремейк. Это должно быть что-то новое, свое. Если делать ремейк «Бриллиантовой руки», ничего из этого никогда не получится, — добавил кинокритик.

Ранее директор телеканала ТНТ Тина Канделаки объявила, что следующий новогодний фильм канала будет пародией на комедию «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Премьера ленты состоится 31 декабря 2024 года. Решение вновь обратиться к советской классике Канделаки объяснила успехом двух предыдущих ремейков.