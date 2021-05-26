«Повезло, что всё ещё могу ходить»: звезда «Чудаков» закроет франшизу

https://static.news.ru/photo/bb46ce26-be17-11eb-994c-96000091f725_660.jpg Джонни Ноксвилл Фото: D. Long/Global Look Press

Американский актёр и сценарист Джонни Ноксвилл рассказал в интервью GQ о четвёртой части «Чудаков». По его словам, он точно не вернётся после этого фильма к франшизе. Актёр благодарен, что вообще может стоять на ногах после всех опасных для жизни трюков. Судя по всему, шоу закрывается.

С таким риском рано или поздно может случиться необратимое. Мне повезло, что после всего того, через что я прошёл, я всё ещё могу ходить, — сказал звезда шоу.

«Чудаки 4» должны выйти на экраны осенью 2021 года. Шоу стало популярным в начале нулевых и демонстрировало исполнение актёрами различных опасных и смехотворных трюков и розыгрышей. Позже начали выходить полнометражные фильмы с одноимённым названием. Ноксвилл, в свою очередь, известен как создатель сериала и главный участник шоу. Вероятно, с его уходом франшизе придёт закономерный конец.

По его словам, он всегда понимал , на что подписался, так как многие из опасных для жизни трюков придумал и написал именно он. Что касается четвёртого фильма, то идеи для него Ноксвилл собирал с 2010 года. Несмотря на все сомнения, часть всё же решили доделать.

Ранее сообщалось, что компания Disney могла купить всю корпорацию Time Warner, владеющую студией Warner Bros., телеканалом HBO и другими активами. Сделка не состоялась, так как владельцы Warner в тот момент уже вели переговоры с технологическим гигантом AT&T.