Disney могла купить всю компанию Warner

https://static.news.ru/photo/b952c668-be0f-11eb-a521-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Компания Disney могла купить всю корпорацию Time Warner, владеющую студией Warner Bros., телеканалом HBO и другими активами. Сделка не состоялась, так как владельцы Warner в тот момент уже вели переговоры с технологическим гигантом AT&T, передаёт NY Times.

Журналисты выяснили, что Warner тогда не могла выйти из уже обсуждаемой сделки без серьёзных финансовых потерь. Компания Disney, владельцем которой является Боб Айгер, обратилась с аналогичным предложением к собственнику компании FOX Руперту Мердоку. События происходили в 2016 году.

Как известно, Disney выкупила вместо Warner FOX за $71 млрд. Тем временем AT&T согласилась приобрести Time Warner за $85 млрд, однако сделку оспорили Министерство юстиции США и антимонопольный комитет. Пока продолжалось разбирательство, корпорация подешевела почти на $20 млрд. Сделка в итоге была одобрена.

Ранее сообщалось, что Warner Bros. пошла ва-банк с Робертом Паттинсоном, звездой фильма «Довод» и новой франшизы о Бэтмене, и заключила с ним крупную сделку. Актёр станет продюсером новых проектов киностудии. Также Паттинсон будет сотрудничать с Warner на различных платформах, куда в том числе входит и HBO Max.