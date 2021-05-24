Звезда «Довода» Паттинсон заключил крупную сделку с Warner Bros. и HBO

https://static.news.ru/photo/520eb5f0-bd2b-11eb-a474-96000091f725_660.jpg Роберт Паттинсон Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Warner Bros. пошла ва-банк с Робертом Паттинсоном, звездой фильма «Довод» и новой франшизы о Бэтмене, и заключила с ним крупную сделку. Актёр станет продюсером новых проектов киностудии. Также Паттинсон будет сотрудничать с Warner на различных платформах, куда в том числе входит и HBO Max, передаёт THR.

Согласно условиям сделки, знаменитость будет искать таланты и перспективные проекты в индустрии. В качестве продюсера студии Паттинсон будет работать впервые.

Warner Bros Pictures и HBO всегда были синонимами революционного кинопроизводства. Я очень рад возможности поработать с ними, открыть для себя новые захватывающие таланты в кино и на телевидении и помочь воплотить их идеи в жизнь, — поделился он.

Актёр также добавил, что ему нравится работать с Warner Bros. Паттинсон уважает их преданность делу, готовность рисковать и желание расширять творческие границы.

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