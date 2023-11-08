Почему поссорились актеры сериала «Сваты», будет ли продолжение Актриса Олеся Железняк заявила, что продолжение сериала «Сваты» невозможно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олеся Железняк

Актриса Олеся Железняк заявила, что не видит смысла в продолжении сериала «Сваты». В чем причина?

Что Железняк сказала про продолжение «Сватов»

Олеся Железняк прокомментировала возвращение на экраны сериалов, которые были популярны несколько лет назад. В частности, продолжение получили проекты «Папины дочки» и «Счастливы вместе».

«Я не очень за этим слежу. Про „Папины дочки“ знаю, потому что там Андрюшка Леонов снимается, мы с ним общаемся. Думаю, если это перезапускается, значит, есть запрос на простые человеческие ценности — семья, дети, внуки, школа, то есть на темы, которые будут вечными всегда», — высказалась она.

По мнению артистки, снимать новый сезон «Сватов» не имеет смысла. Она отметила, что во время работы над последним сезоном уже начались проблемы.

«А вот здесь продолжение невозможно. Более того, седьмая часть уже была многострадальная. Я ее даже не смотрела. Я знаю, как она снималась со всеми этими событиями... Мы начали работать над ней после 2014 года. Было решено, что будем снимать в Белоруссии, потому что уже не могли приехать на Украину. Попала я в проект в 2010 году, и это было абсолютное счастье и удовольствие. А сейчас мы не общаемся ни с кем. Словом, все было слеплено из того, что уже и слепить-то нельзя. А последний сезон снимался вообще в Грузии. Я там уже не была и тоже не смотрела», — объяснила Железняк «Абзацу».

Почему актеры из «Сватов» перестали общаться

Артисты, исполнявшие роли членов семьи Будько-Ковалевых в сериале «Сваты», перестали общаться в прошлом году, после начала спецоперации.

Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая внучку, разозлилась на то, что остальные участники съемочного процесса поддержали СВО. На вопрос о том, возьмет ли она трубку, если ей позвонит кто-то из российских коллег, она отвечала, что не хочет с ними разговаривать.

«Ничего не хочу им говорить. Мы все живем под одним небом и будем отвечать за свои поступки. Им с этим жить, не мне. Собственно, о чем говорить? Не о чем», — комментировала Кошмал.

Также она заявила, что новый сезон сериала никогда не выйдет. Дружбу с экранными родственниками она назвала ошибкой.

«У нас были очень теплые отношения, это правда, но какое сейчас это имеет значение? Я стою за своих. Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях», — говорила актриса.

Фото: Социальные сети Анна Кошмал

Как актеры из «Сватов» реагировали на критику Кошмал

Олеся Железняк признавалась, что ей жалко Анну Кошмал, однако она не разрешает себе злиться и обижаться на нее.

«Мне горестно. Не горько, а именно горестно. Но я не разрешаю себе злиться и обижаться. Я, честно, очень бы хотела Аню обнять и сказать: „Я тебя все равно люблю, я тебя жалею“. Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся», — делилась артистка.

Федор Добронравов заявлял, что ничего не знает о критике Кошмал в свой адрес, поскольку не сидит в интернете.

«В первый раз слышу. Я — артист. С интернетом я не дружу, ничего в нем не понимаю. Поэтому понятия не имею», — комментировал звезда «Сватов».

Татьяна Кравченко называла Кошмал своим личным врагом из-за критики в адрес актерского состава сериала.

«Кто ей мозги промыл? Ничего не предвещало. Анна была спокойной, немногословной, мы все ее поддерживали. Она теперь мой личный враг, получается», — возмущалась актриса.

Режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич говорил NEWS.ru, что считает поведение украинской артистки «дешевой саморекламой».

«Сейчас кто во что горазд, лишь бы засветиться. Это однозначно какая-то дешевая самореклама, начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает», — уверен он.

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